【27・28・29卒向け】 カプコン、セガなど、人気ゲーム・IT企業が一堂に！11/15（土）「ゲーム×IT業界フォーラム 福岡」

プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）と人材関連サービスおよび広告関連サービスを提供する株式会社学情は11月15日（土）、就職活動の準備のためのイベント「ゲーム×IT業界フォーラム」を、エルガーラホール（福岡県福岡市）で開催いたします。

＜ゲーム・IT業界フォーラムとは＞

ゲーム・IT業界の仕事やプログラマーなどの職種について情報収集とインターンシップの予約ができる就活準備のためのイベントです。本イベントには、カプコンやセガなど、多くの大手ゲーム・IT企業が出展予定。書籍やインターネットだけでは理解を深めることが難しい業界、会社、仕事について、直接人事担当者から話を聞くことができます。



＜主な参加予定企業＞ ※順不同

カプコン ／ スクウェア・エニックス ／ コナミグループ ／ セガ ／ アートディンク ／ オーツー など



＜こんな方におすすめ＞

・ゲーム業界やIT業界の仕事に興味がある方

・インターンシップの参加を考えている方

・大学や専門学校などでゲーム・IT系や芸術系、美術系を専攻している方



■日時

2025年11月15日（土） 11：00～17：00



■場所

エルガーラホール 8F 大ホール

住所：福岡県福岡市中央区天神1丁目4ー2

エルガーラホール8階大ホール

＜アクセス＞

地下鉄空港線天神駅より徒歩約5分

地下鉄七隈線天神南駅より徒歩約1分

西鉄福岡（天神）駅より徒歩約3分

https://www.elgalahall.jp/access/



■エリア紹介

≪企業ブースエリア≫

ゲーム・IT業界を代表している企業や急成長中の企業が集結したブースエリア

業界研究＆インターンシップ予約ができる就活準備のためのお話を聞いたり、会社のことや仕事の話を聞き理解を深められます。



≪ポートフォリオ添削コーナー≫

実際に働く先輩社員にアドバイスをもらおう！

業界を代表する企業の開発者や人事担当者にポートフォリオ（作品集）を直接見てもらえる！



≪ポートフォリオ展示コーナー≫

先輩のポートフォリオを覗き見！

内定をもらった先輩のポートフォリオが見られる特設コーナーです。



≪相談コーナー≫

「就活本番に向け、何をしたらいいの？」「エントリーシートの対策はどうするべき？」など、皆さんの相談に一つひとつ丁寧にお答えします。



「ゲーム×IT業界フォーラム」過去の参加者の声

・ 大学生でもゲーム業界をめざすことができることがわかった。

・ 実際に話を聞くことにより、志望度が高まりました。

・ 中小企業の情報収集ができてよかった。

・ 選考を受けたい企業が増えた。

・ 知らなかった企業の方の話を聞くことができ、興味がでてきました。選考に進ませていただきます！

・ ゲーム開発は専門知識がある人が進む業界だと思っていたが大学生でもチャンスがあることがわかった。

・ ポートフォリオ展示でいろいろなポートフォリオが見られて非常に参考になりました。

・ 自分のポートフォリオを企業の方に見てもらえる良い機会でした。

・ 就職活動の中で、なんとなくゲーム業界も視野に入れていたが、明確にめざしたいと思いました。





※企業の方へ

出展、見学をご希望のご担当者の方はお気軽にお問い合わせください。





【本イベントに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「ゲーム×IT業界フォーラム」運営担当

メール：shinsotsu_ag@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（ https://crdg.jp/ ）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム業界関連サービス＞

▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant(https://gamecareerscout.com/applicant)



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/(https://www.cr-ca.com/)





