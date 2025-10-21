¸Ä¿ÍÀªVTuber¡¦¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È¡¢ÁíÀª22Ì¾¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÀ¸ÃÂ3DLIVE¡×¤ò³«ºÅ·èÄê
2025Ç¯2·î16Æü¤Ë3D¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Æü¤Ë X¡ÊµìTwitter¡Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê ¤ª¤è¤Ó YouTube¥¹ー¥Ñー¥Á¥ã¥Ã¥È¹ñÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì ¤òµÏ¿¤·¤¿¸Ä¿ÍÀªVTuber ¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤³¤Ð¤È¡Ë ¤Ï¡¢
ÂèÆó²ó¤È¤Ê¤ë3D¥é¥¤¥Ö¤ò 2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)21»þ¤è¤ê³«ºÅ ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢²Î¡¦¥³¥á¥Ç¥£ー¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éÁÕ¡¦±ÇÁü¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢
¡ÖÂç¼ê¤Ë¤âÎô¤é¤Ê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÆÃ²½·¿¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ ÁíÀª22Ì¾¤¬½Ð±é¡¢¸Ä¿ÍÀª¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏ3D¥é¥¤¥Ö
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëVTuber¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é ÁíÀª21Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¡Ê¡Ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È1Ì¾¡Ë ¤¬»²²Ã¡£
¸Ä¿ÍÀª¤Ë¤è¤ë3D¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú3D½Ð±é¡Û
¶Ç·î¥¯¥é¥é¡ÊPalette Project¡Ë¡¿²ÈÆþ¥Ý¥Ý¡Ê774inc.¡Ë¡¿MEDA¡ÊRK Music¡Ë¡¿LEWNE¡ÊRK Music¡Ë¡¿NEPHLA¡¿»þ±©¤¢¤¤¤Î¡¿Í¼·î¥Æ¥£¥¢¡¿ÏÂºê¤¢¤³¡¿¶ê²Ñ¥Ä¥æ¥Í
¡Ú2D½Ð±é¡Û
¤ª¤Þ¤ë¡¿²»µº¥ê¥ê¥¢¡¿²Ö¿§¥¢¥ê¥¢¡¿Éñ¸¹¥¦¥é¡¿Rika¡¿Â¼±ÀÆ©²»¡¿¶×²»¥Ë¥³¥ë¡¿ºù²»¤³¤È¤ê¡¿°½ÇÈ¤è¤Ä¡¿ÇïÍë¤ê¤º¡¿Ì´¿§¥Í¥ª¡¿ 323¡Ê¤ß¤¹¤ß¡Ë¢¨±éÁÕ²»À¼¤Î¤ß
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤¬¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ìÍ½Äê¡£
ÅöÆü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ²Î¡¦¾Ð¤¤¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÈÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥Ö¡É
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Î¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡×¡Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢
±éÁÕ¤ä±ÇÁü±é½Ð¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿Â¿ÁØÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£
VTuber¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¡ÈÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ Á°²ó¤ÎÇ®¶¸¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
Á°²ó¤Î3D¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀª¤Ê¤¬¤é¤â ¹ñÆâ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê ¤ª¤è¤Ó ¥¹ー¥Ñー¥Á¥ã¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì ¤òµÏ¿¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô1,000¿Í¤ÎÆÍÇË ¤È ºÆ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ë¤Ï ¡ÖÄ¶½ÅÂç¹ðÃÎ¡× ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¹àÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆâÍÆ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È À¸ÃÂ3DLIVE
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯11·î4Æü(²Ð) 21:00～
½Ð±é¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È¡¿¥²¥¹¥È21Ì¾¡Ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È1Ì¾
·Á¼°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YouTubeÇÛ¿®¡Ê3D¥é¥¤¥Ö¡Ë
¼çºÅ¡¦À©ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È¡Ê¸Ä¿ÍVTuber¡Ë
¢£ ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2·î¤Î3D¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¡È¸Ä¿Í¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÁ´ÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥á¥Ç¥£ー¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£ ¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸Ä¿ÍÀªVTuber¡£
À¶Á¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÌÀ¤ë¤¯¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥Èー¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÇÛ¿®¡¦²Î¾§¡¦´ë²è¹½À®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£
2025Ç¯2·î16Æü¤Î3D¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¥¹ー¥Ñー¥Á¥ã¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡× ¤ª¤è¤Ó ¡ÖX¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡× ¤òÆ±»þÃ£À®¤·¡¢¸Ä¿ÍÀª¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¤â¡¢¡È¸Ä¿ÍÀª¤Ç¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ø¡É ¤ò·Ç¤²¡¢¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¡¦¹½À®¡¦µÓËÜ¤Þ¤Ç¼«¤é¼ê³Ý¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹·¿VTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
【本件に関するお問い合わせ先】
¾®Ä»Í·¤³¤Ð¤È¡Ê¤¿¤«¤Ê¤· ¤³¤Ð¤È¡Ë
contact¡§https://takanashi-kobato.com/contact/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/kobatonooyatsu
YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCbA0mV8uL5-aTb2SeZ-X_cg
