世界的に注目を集める韓国8人組ボーイズグループ「ATEEZ」と、ブランド50周年を迎えた「AVIREX」とのスペシャルルックが公開！

株式会社TSIホールディングス

世界的に注目を集める韓国8人組ボーイズグループ「ATEEZ」が、今年、ブランド誕生から50周年を迎えた「AVIREX」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）のアイテムをまとったスペシャルLOOKが公開されます。

ブランドの定番アイテムをはじめ、50周年を記念して登場した特別モデルなど、

それぞれの個性が引き立つ着こなしで登場。カジュアルながらも「AVIREX」らしいタフさを感じさせるスタイリングは、メンバー一人ひとりの魅力をさらに際立たせます。

スペシャルLOOKは「AVIREX」公式サイトおよび公式SNSにて順次公開予定。

「ATEEZ」がまとう「AVIREX」の世界観をぜひご覧ください。

さらに、WORLD TOUR「IN YOUR FANTASY」のJAPANツアー・神戸公演にあわせ、「AVIREX」×「ATEEZ」のコラボレーションPOP UPイベントを、2025年10月21日(火)にオープンするAVIREX神戸店で開催。

■開催期間：2025年10月21日（火）～10月26日（日）

開催場所：AVIREX神戸店

〒650-0012 兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目8-13

取扱い商品：コラボレーションアイテム各品番（すべて数量限定）

神戸でも同コラボレーションの世界観を体感できる特別な6日間となります。

話題のアイテムを直接、手に取れるこの機会を、ぜひお見逃しなく！

▼コラボレーションアイテムページはこちら

https://www.avirex-usa.com/feature/399.html?utm_source=official&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20251021_ateez2_avirex&openexternalbrowser=1(https://www.avirex-usa.com/feature/399.html?utm_source=official&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20251021_ateez2_avirex&openexternalbrowser=1)

ATEEZ(エイティーズ)は、KQエンターテイメント所属の8人組ボーイズグループで2018年にデビュー。

「ATEEZ」は"A to Z"と"Teenage"を組み合わせした造語「A TEEnager Z」、直訳すると"10代のすべてのもの"が由来となっている。ファンネームはATINY(エイティニ)。ATEEZ＋DESTINY(ATEEZとファンは出会う運命だった)という意味が込められている。

https://ateez-official.jp/

AVIREX（アヴィレックス）は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】 https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】 https://www.instagram.com/avirex_jp/

【Youtube】https://www.youtube.com/c/AVIREXTV

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務IR担当

TEL.03-5785-6412

https://tsi-holdings.com

▼PRに関するお問い合わせ▼

株式会社TSI 上野商会事業部AVIREXプレス

TEL.03-5785-6438

https://avirex-usa.com