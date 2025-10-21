monogatary.com presents 音楽好きな芸人の“B面”にフォーカスした新企画第一弾『かが屋 賀屋“のB面”』公開！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

monogatary.comは、毎日運営より出される「お題」へ自由に「物語」を投稿でき、それに対して挿絵やコメントをつけるなど様々なリアクションをして遊べる小説投稿サイト。過去に主催したコンテスト「モノコン2019」からは、話題曲「アイドル」がグローバルチャートで1位を獲得するなど活躍が目覚ましい“小説を音楽にする“ユニット「YOASOBI」が誕生するなど多くの話題を呼んできました。

この度monogatary.com は、新企画「のB面」の第一弾として、お笑いコンビ「かが屋」の賀屋壮也さんにご参加いただき、賀屋さんの“B面”の部分を掘り下げていくYouTube番組「かが屋 賀屋“のB面”」を公開しました。

そして番組公開に伴い、賀屋さんが番組の中で語った、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの名曲「新しい世界」の熱唱カバーMVを公開し、そのカバー音源を22日0時に配信リリースすることをお知らせいたします。

●のB面とは

「のB面」とは、芸人さんの《B面》＝音楽好きな一面にフォーカスし、普段はお笑いを軸に活動する芸人さんの本質を、音楽を通して掘り下げていくYouTube番組企画。

お笑い芸人としての一面を「A面」、普段あまり表に出さないオタク的な熱苦しい一面を「B面」とし、BARのマスターである「Ａ面」とお客としてやってくる「Ｂ面」の対話形式で繰り広げられる新感覚トークバラエティです。

●YouTube番組「かが屋 賀屋“のB面”」

第1弾では、かねてよりロックバンド「ASIAN KUNG-FU GENERATION」の大ファンである、お笑いコンビ「かが屋」の賀屋壮也さんにご参加いただき、お笑い芸人「賀屋壮也」の成り立ちから音楽にのめり込んだ過去、ASIAN KUNG-FU GENERATIONとの出会い、テーマ楽曲「新しい世界」への想いについて、徹底的に掘り下げ語っていただいています。

▼【賀屋が賀屋と話す!?】かが屋・賀屋「のＢ面」～ASIAN KUNG-FU GENERATION「新しい世界」に寄せて～

https://youtu.be/mTGNM8dMleA

monogatary.comではASIAN KUNG-FU GENERATIONの楽曲「新しい世界」をテーマとした物語を事前募集。

番組内で、賀屋さんが数作品を取り上げ、本文の一部を朗読し紹介しています。

原作小説

「卒業文集」（作・とリバーど）

https://monogatary.com/story/492634

「喧嘩つまりやかましい華」（作・睦月のつく）

https://monogatary.com/story/490711





● ASIAN KUNG-FU GENERATION「新しい世界」カバーMV

アジカン好きの賀屋さんによる「新しい世界」熱唱カバーミュージックビデオをソニー・ミュージックの公式YouTubeに公開しました。

レコーディング風景に加えて、YouTube番組で“B面”の賀屋さんが語ったエピソードを描いた、ご本人によるイラストや過去写真を随所に散りばめ、『かが屋賀屋“のB面”』を象徴するMVとなりました。

賀屋さんの熱く魂の籠った歌唱にぜひご注目ください！

▼かが屋・賀屋壮也「新しい世界」（ASIAN KUNG-FU GENERATION cover）【Music Video】

https://youtu.be/mU1c312sloE

2025.10.22(wed) 00:00 Degital Release

賀屋壮也「新しい世界」（ASIAN KUNG-FU GENERATION cover）

DT/Streaming：https://lnk.to/ANewWorld_cover



▼ASIAN KUNG-FU GENERATION「新しい世界」

https://lnk.to/p4XWWYbJ

●かが屋・賀屋について

賀屋壮也

1993年2月19日生まれ。広島県出身。

2015年に相方の加賀翔とかが屋を結成。

コンビ名は、メンバー2人の名字「加賀」と「賀屋」を合わせたもの。

「キングオブコント2018」で準決勝に進出して注目を集め、2019年、2022年にキングオブコント決勝進出。

2019年1月には初の冠ラジオ番組「かが屋の鶴の間」（RCCラジオ）が放送され、4月よりレギュラー化された。

お笑いライブ、バラエティ番組の他、ドラマや映画など多方面でも活躍中。

賀屋壮也「新しい世界（cover）」

Recording & Mixing Engineer,Sound Produce：Takashi Oota (TARIO_WORKS)

Assistant Engineer：Haruki Natsuyama (Aobadai Studio)

Guitar：Fuji Nagai

Drums：Yoshiki Morimoto

Bass、Instrumental Production：Hiroshi Usami