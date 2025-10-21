Oasis来日を記念した特別上映展、ついにオープン！ 『Oasis Film & Posters 1994/2025』をNew Galleryで開催中

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

東京・神保町のNew Galleryにて、Oasisの来日を記念した特別上映展『Oasis Film & Posters 1994/2025』が遂にオープン。本展では、1994年9月14日に渋谷CLUB QUATTROで行われたOasis“初来日・初ライブ”の貴重映像を、最新の4Kデジタルリマスターへと刷新し、会場限定で公開します。デビュー作『Definitely Maybe』日本盤の発売からわずか6日後に記録されたこのステージは、世界的飛躍の序章として語り継がれる“原点”の夜。その熱気と昂揚を、2025年の現在地からもう一度体感いただけます。

さらに会場では、Oasisが英国本国にて展開する公式アートプロジェクト「Oasis Historic Gig Art Poster」の展示・販売を開始。歴史的ギグを現在の視点で再構成する本シリーズの第三弾〈TOKYO〉は、コラージュアーティストの河村康輔がデザインを担当。1994年の渋谷ギグが持つ衝動を鮮烈に可視化しています。あわせて、河村がOasisロゴを素材として制作したコラージュ作品群も会場内にて展示。ポスターシリーズと響き合う“東京発”のオリジナルピースとしてお楽しみいただけます。

更に本展の開催にあわせ、造形作家NaOによるノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガーの新作フィギュアのユニーク作品も特別に展示・販売します。なお、「Oasis Historic Gig Art Poster」とNaOによる“ノエル＆リアム”フィギュア（ユニーク／エディション）は、会場販売に加え、New Galleryオンラインストアでも本日より数量限定にて販売を開始します。

URL:https://newgallery-tokyo.com/shop/oasisfilmposters

そして、Oasisの16年ぶりとなる来日公演まで、いよいよあと4日。1994年の原点と、2025年の現在地――映像・ポスター・コラージュ・フィギュアが交錯する会場で、Oasisの軌跡を体験ください。

上映内容

Oasis: 1994.09.14 SHIBUYA CLUB QUATTRO

Filmed by Space Shower TV

Directed by Masaki Ohkita

概要：

デビュー作『Definitely Maybe』日本盤の発売（1994/9/8）からわずか６日後の9月14日、オアシスはスマッシュ・コーポレーションの招聘により実現した日本初ライブを渋谷クラブクアトロで敢行する。発売から一週間足らずの電撃来日のチケットは即完、熱気と“初来日”の昂揚が渦巻いた。以降の東名阪クアトロ公演へ続く初日の一夜として、バンドが世界的飛躍へ向かう序章を刻んだ伝説的ステージとなった。

「Oasis Historic Gig Art Poster」とは

「Oasis Historic Gig Art Poster」は、歴史的なOasisのギグを“いま”の視点で再構成する公式アートシリーズ。 バンドの軌跡を象徴する公演を厳選し、各地での再来（ツアー）と呼応する30年越しのタイミングで発表する。1995年11月のロンドン〈アールズ・コート〉では、小さな会場からビッグステージ到達を告げた象徴的な公演を、同年10月のニューヨーク〈ロズランド・ボールルーム〉では『(What’s The Story) Morning Glory?』直後の世界的ブレイク直前の熱量を、そして1994年の東京・渋谷では日本デビュー直後の“初来日・初ライブ”という原点の衝動を、現代のグラフィックで可視化する。

「Oasis Film & Posters 1994/2025」 お取り扱いアイテム

・Oasis Historic Gig Art Poster Earls Court Tour '95 \8,800

・Oasis Historic Gig Art Poster Roseland Ballroom NYC Tour ’ 95 \8,800

・Oasis Historic Gig Art Poster SHIBUYA CLUB QUATTRO '94 \8,800

・Oasis - Noel and Liam [Silver] *Unique \550,000

全長 約25cm／2体1セット／ユニーク作品

・Oasis - Noel and Liam [Silver / Black] *Edition 50(each color) \66,000

全長 約19cm／2体1セット／2色展開／エディション各色 50セット／2026年5月頃お届け予定

※すべて税込

開催概要

『Oasis Film & Posters 1994/2025』

会期：2025年10月17日（金）～10月26日（日） ※会期中無休予定

開館時間：13:00-20:00（最終入館 19:30）※10月25・26日のみ11:00-20:00（最終入場19:30）

会場：New Gallery（東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階）

アクセス：東京メトロ半蔵門線／都営新宿線・三田線「神保町駅」A5出口より徒歩3分

主催：New Gallery

URL：https://newgallery-tokyo.com/oasisfilmposter

Oasisバイオグラフィー

デビュー30周年を迎えた2024年、8月30日にデビュー・アルバム『Definitely Maybe (邦題：オアシス) 』30周年記念盤リリース、11月にはオアシス30周年特別展の開催も控えていた中、8月27日に翌2025年の再結成ツアーの開催がアナウンスされ、世界中のファンを驚喜させた。日本公演開催決定より先に発表された【Oasis Live '25】ツアーの日程は即日完売し、英国とアイルランドでは158か国から1,000万人以上のファンがチケット購入に殺到するなど圧倒的な反響を巻き起こし、過去最大規模のチケット売上数を記録した。そして、8月29日にリリースされた記念すべきデビュー・アルバム『Definitely Maybe』の30周年記念盤は、9月6日付のUKアルバム・チャートで通算8作目となるNo.1を獲得。更に、ベスト盤の『TimeFlies...1994-2009』と『What’s The Story (Morning Glory)?』がそれぞれ3位／4位と、同チャートのTOP5に同時ランクインするという快挙を達成した。

10月3日には、2ndアルバムにして＜UKロックの金字塔＞『What’s The Story (Morning Glory)?』 に新たなアンラグド・ヴァージョン5曲を追加収録した豪華新装＜30周年記念デラックス・エディション＞ がリリースとなった。

オアシスはストリーミング時代でも大きな魅力を放ち、これまでに全プラットフォームでの再生回数は125億回近くに達している。

Oasis Fan Store概要

オアシスの再結成ツアー＜Oasis live ʻ25＞来日公演を記念し、渋谷MIYASHITA PARKに日本初の公式ポップアップ・ショップ「Oasis Live ʻ25 Tokyo Fan Store」が登場。公式ツアーグッズや日本限定アイテムを販売するほか、世界各都市で展開される限定カラーTシャツの東京版「TOKYO CITY」を江戸紫カラーで展開。さらにバンド名をカタカナ表記した遊び心溢れるTシャツ、湯呑、扇子、千社札、アクスタなど日本ならではのグッズも取り揃える。詳細は来日記念公式サイトでチェック。

開催期間︓2025年10月11日（土）～11月2日（日）

営業時間︓11時～21時（予定）

開催場所︓MIYASHITA PARK内 1階「Park in Park」

住所︓東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号 他

入場料︓無料

※入場は基本的に予約制︓https://reservation-system.jp/s/oasis25

「オアシス来日記念公式サイト」https://oasislive25.jp/

関連リリース情報

＜2ndアルバムにしてUKロックの金字塔に “新“ 曲 5曲を追加した豪華新装記念盤＞

『モーニング・グローリー：30周年記念デラックス・エディション』 （2CD：限定仕様リマスター盤）

新たなアンプラグド・ヴァージョン５曲を収録したデラックス・エディションとして限定2CD/3LP/デジタルの３形態で登場！！

CD1 『モーニング・グローリー』オリジナル・アルバム（全12曲）

CD2 アディショナル・トラックス（全5曲）

豪華ハードカヴァー・デジブック×三方背スリーブケース仕様

日本盤のみの仕様

■高品質Blu-SpecCD2仕様

■英文ライナー訳

■歌詞対訳（全曲いしわたり淳治による新対訳）

■2025年新規解説：妹沢奈美／田中亮太

NOW ON SALE SICX-30246～30247 \4,800（税込）

購入リンク ⇒ https://bio.to/Oasis_wtsmg30_physical

＜歴代シングル曲全てを収録した黄金の“ベスト・オブ・ベスト” が限定仕様で新装リリース＞

『タイム・フライズ...1994-2009』（2CD：限定仕様リマスター盤）

日本盤のみの仕様

■3面7インチ紙ジャケット仕様

■歴代ロゴ・ステッカーシート封入

■ 歌詞・対訳・コメント訳付

■全28曲、いしわたり淳治による新対訳

■解説：荒野政寿

NOW ON SALE SICP6695-6 税込\4,000

購入リンク ⇒ https://sonymusicjapan.lnk.to/Oasistf9409AW

New Gallery Outline

2024年3月、東京・神保町にて開廊。

アートに存在しうる新しさとは何かを問い、模索し、提案をする実践空間。

〈文 脈〉〈視 座〉〈可能性〉〈物 語〉〈哲 学〉〈ねじれ〉〈科 学〉〈エラー〉〈歴 史〉

多元的な問いかけをあらゆる表現活動を対象に行い、アーティストと共にプログラムを形成していく。

名称：New Gallery

住所：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間：12:00-19:00 ※展示・企画により変更がございますのでご注意ください。

New Gallery Official Website：https://newgallery-tokyo.com/

New Gallery Official X：https://twitter.com/newgallerytokyo

New Gallery Official Instagram：https://www.instagram.com/newgallerytokyo

問い合わせ：info@newgallery-tokyo.com