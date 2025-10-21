在宅で月20～30万円の収入を実現。すでに700名以上が活躍する「LightUpSecretary」（ライトアップセクレタリー）がオンライン秘書育成セミナーを開催、500名が参加
【サマリー】
株式会社D’LogiQが運営するオンライン秘書育成スクール「LightUpSecretary（ライトアップセクレタリー）」（http://lightupsecretary.com/）は、2025年10月、オンライン秘書として活躍するための実践セミナーを開催し、500名が参加しました。
本スクールはこれまでに700名以上の卒業生を輩出し、多くの受講生が在宅で月20～30万円以上の収入を得ることに成功しています。
働く場所や時間に縛られず、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働ける「オンライン秘書」という新しいキャリアの形が、今、多くの女性から注目を集めています。
【本リリースのポイント】
1. すでに700名以上がオンライン秘書として活躍中
LightUpSecretaryは、2020年の開校以来、700名以上の卒業生を輩出。多くの方が在宅で安定した収入を得ています。
2. 在宅で月20～30万円以上の収入が目指せる
場所や時間に縛られず、自宅で月20～30万円以上の収入を実現している事例が多数。育児や介護と両立しながら働ける新しい働き方として支持されています。
3. セミナーに500名が参加、関心の高さを証明
2025年10月に開催されたオンラインセミナーには500名が参加。オンライン秘書という働き方への関心の高さが浮き彫りになりました。
4. 実践的なカリキュラムと手厚いサポート体制
単なる知識の提供ではなく、実際に案件を獲得し、継続的に稼ぐためのノウハウを徹底的に指導。卒業後のサポートも充実しています。
【LightUpSecretaryとは】 オンライン秘書育成に特化した実践型スクール
LightUpSecretaryは、オンライン秘書として活躍するための実践的なスキルを身につけることができる、日本最大級のオンライン秘書育成スクールです。
「場所と時間に縛られない働き方を実現したい」
「育児や介護と両立しながら、しっかり稼ぎたい」
「自分のスキルを活かして、在宅で収入を得たい」
そんな想いを持つ方々に向けて、オンライン秘書として必要なスキルから案件獲得方法、クライアントとの継続的な関係構築まで、トータルでサポートしています。
＜スクールの特徴＞
1. 実践的なカリキュラム
座学だけではなく、実際の業務を想定した実践的なトレーニングを提供。卒業後すぐに案件を獲得できる即戦力を育成します。
2. 充実したサポート体制
現役で活躍するオンライン秘書の講師陣が、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に指導。卒業後も継続的にサポートします。
3. 案件獲得までの完全サポート
スキルを学ぶだけでなく、実際に案件を獲得し、収入を得るまでの道筋を明確に示します。プロフィール作成、営業方法、価格設定まで徹底的にサポート。
4. コミュニティの存在
700名以上の卒業生が所属するコミュニティで、情報交換や相談ができます。一人で悩まず、仲間と共に成長できる環境があります。
オンライン秘書とは
オンライン秘書とは、インターネットを通じて、経営者や個人事業主のサポート業務を行う仕事です。
具体的には、以下のような業務を担当します
・スケジュール管理：予定の調整、リマインド
・メール対応：問い合わせ対応、顧客とのやり取り
・資料作成：プレゼン資料、報告書の作成
・SNS運用：Instagram、X（旧Twitter）等の投稿代行
・リサーチ業務：市場調査、競合分析
・経理サポート：請求書作成、経費精算
・カスタマーサポート：顧客対応、クレーム処理
これらの業務を、自宅やカフェなど、好きな場所で行うことができます。
【なぜ今、オンライン秘書が注目されているのか】
働き方改革と多様な働き方の実現
日本では、働き方改革が進む中で、多様な働き方が求められています。特に、育児や介護などのライフイベントと仕事を両立させたい女性にとって、場所や時間に縛られない働き方は大きな魅力です。
オンライン秘書は、そんな「新しい働き方」の代表格として注目されています。
オンライン秘書の市場規模
近年、リモートワークの普及に伴い、オンライン秘書の需要は急速に拡大しています。
特に、スタートアップ企業や個人事業主にとって、フルタイムの秘書を雇用するよりも、必要な時に必要なだけサポートを受けられるオンライン秘書はコスト面でも大きなメリットがあります。
矢野経済研究所の調査によると、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）市場は年々拡大しており、2025年には約4兆円規模に達すると予測されています。
その中でも、オンライン秘書を含むバーチャルアシスタントサービスは、特に成長が著しい分野です。
【オンライン秘書のメリット】
メリット1：場所に縛られない
オンライン秘書は、インターネット環境があれば、どこでも仕事ができます。
自宅、カフェ、コワーキングスペース、旅行先など、好きな場所で働くことができます。
メリット2：時間に縛られない
オンライン秘書は、自分の都合に合わせて働く時間を調整できます。
育児や介護と両立しながら、自分のペースで働くことができます。
メリット3：安定した収入
複数のクライアントと契約することで、安定した収入を得ることができます。
LightUpSecretaryの卒業生の多くが、月20～30万円以上の収入を実現しています。
メリット4：スキルアップ
様々な業界のクライアントと仕事をすることで、幅広い知識とスキルが身につきます。
メリット5：人間関係のストレスが少ない
オンラインでのやり取りが中心なので、職場の人間関係のストレスが少なくなります。
メリット6：年齢に関係なく働ける
オンライン秘書は、年齢に関係なく、スキルと経験を活かせる仕事です。
LightUpSecretaryの卒業生には、20代から60代まで、幅広い年齢層の方がいます。
【オンライン秘書に向いている人】 こんな人におすすめ
・育児や介護と両立しながら働きたい
・場所に縛られず、自由に働きたい
・自分のペースで働きたい
・在宅で安定した収入を得たい
・人のサポートをすることが好き
・PCスキルを活かして働きたい
・将来に向けて、手に職をつけたい
一つでも当てはまる方は、オンライン秘書に向いています。
【LightUpSecretary（ライトアップセクレタリー）の実績】
LightUpSecretary（ライトアップセクレタリー）
http://lightupsecretary.com/
700名以上の卒業生を輩出
LightUpSecretaryは、2020年の開校以来、700名以上の卒業生を輩出してきました。
卒業生の多くが、オンライン秘書として活躍し、安定した収入を得ています。
卒業生の収入実績
月収20万円以上：65% 月収30万円以上：40% 月収50万円以上：15%
（2024年度卒業生アンケート結果より）
多くの卒業生が、在宅で月20～30万円以上の収入を実現しています。
中には、月収50万円以上を稼ぐトップオンライン秘書も複数名輩出しています。
卒業生の満足度
「スキルが身についた」：100%中 95%
「案件を獲得できた」：100%中 88%
「生活が豊かになった」：100%中 92%
「受講して良かった」：100%中 97%
（2024年度アンケート結果より）
高い満足度と確かな実績が、LightUpSecretaryの特徴です。
【オンライン秘書として活躍する卒業生の事例】
事例1：30代女性・Aさん（元会社員）
背景
Aさんは、都内の企業で事務職として働いていましたが、結婚・出産を機に退職。子育てが落ち着いてきた頃、「もう一度働きたい」と考えていました。
しかし、フルタイムで働くことは難しく、パートでは収入が物足りない...そんな時にLightUpSecretaryを知りました。
受講後の変化
LightUpSecretaryで学んだスキルを活かし、複数のクライアントからオンライン秘書として仕事を受注。
現在は、週3日、1日4時間程度の稼働で、月収28万円を実現しています。
「子どもが幼稚園に行っている間に仕事ができるので、育児と両立できています。在宅で、自分のペースで働けることが何よりも嬉しいです」（Aさん）
事例2：40代女性・Bさん（元専業主婦）
背景
Bさんは、15年間専業主婦として家庭を支えてきましたが、子どもが独立し、「自分の時間を持ちたい」「社会とつながりたい」と考えるようになりました。
しかし、長いブランクがあり、「今から就職できるのか」という不安を抱えていました。
受講後の変化
LightUpSecretaryで、ゼロからオンライン秘書のスキルを習得。
卒業後、複数のクライアントと契約し、現在は月収35万円を達成。
「最初は不安でしたが、丁寧なサポートのおかげで、自信を持って仕事ができるようになりました。今では、複数のクライアントから信頼され、やりがいを感じています」（Bさん）
事例3：20代女性・Cさん（元アルバイト）
背景
Cさんは、大学卒業後、アルバイトをしながら就職活動をしていましたが、なかなか希望の仕事が見つからず、将来に不安を感じていました。
「場所に縛られず、自分のスキルで稼げる仕事がしたい」と考え、LightUpSecretaryに入学しました。
受講後の変化
受講中から案件を獲得し、卒業後3ヶ月で月収22万円を達成。
現在は、海外を旅しながら働く「ノマドワーカー」として、自由な生活を送っています。
「オンライン秘書は、場所に縛られず、世界中どこでも働けるのが最大の魅力です。旅をしながら、しっかり稼げる生活が実現できて、本当に幸せです」（Cさん）
事例4：50代女性・Dさん（元派遣社員）
【セミナー開催の背景】 500名が参加したオンラインセミナー
2025年10月、LightUpSecretaryは、「在宅で月20～30万円以上の収入を得るためのオンライン秘書実践セミナー」を開催しました。
このセミナーには、500名が参加し、オンライン秘書という働き方への関心の高さが浮き彫りになりました。
セミナーの内容
1. オンライン秘書という働き方の魅力
オンライン秘書とは何か、どのような業務を行うのか、どんな人に向いているのかを詳しく解説。
2. 実際に活躍する卒業生の事例紹介
月収20～50万円を稼ぐ卒業生たちが、どのようにして案件を獲得し、収入を得ているのかを具体的に紹介。
3. オンライン秘書として成功するための3つのステップ
・ステップ1：必要なスキルを身につける ・ステップ2：案件を獲得する ・ステップ3：クライアントと長期的な関係を構築する
4. 質疑応答
参加者からの質問に、講師陣が丁寧に回答。
＜参加者の声＞
「オンライン秘書という働き方に興味があったので、具体的な事例を聞けて良かったです」（30代女性）
「育児と両立しながら、月20万円以上お仕事が受けられるなんて驚きました。私もチャレンジしたいです」（40代女性）
「具体的なステップが分かりやすく、自分にもできそうだと感じました」（20代女性）
「卒業生の事例が参考になりました。すぐにでも始めたいと思います」（50代女性）
多くの参加者から、「すぐに始めたい」「もっと詳しく知りたい」という声が寄せられました。
【LightUpSecretaryのカリキュラム】 実践的なカリキュラムで即戦力を育成
LightUpSecretaryでは、オンライン秘書として活躍するための実践的なスキルを、体系的に学ぶことができます。
カリキュラムの構成
第1章：オンライン秘書の基礎知識
・オンライン秘書とは ・市場動向と将来性 ・必要なスキルとマインドセット
第2章：実務スキルの習得
・スケジュール管理 ・メール対応 ・資料作成 ・SNS運用 ・リサーチ業務 ・経理サポート
第3章：ツールの使い方
・Googleカレンダー ・Gmail ・Slack ・Chatwork ・Zoom ・Notion ・Canva ・Excel/スプレッドシート
第4章：案件獲得方法
・プロフィール作成 ・ポートフォリオの作り方 ・営業方法（クラウドソーシング、SNS、直接営業） ・価格設定の考え方 ・提案書の書き方
第5章：クライアントとの関係構築
・コミュニケーション術 ・信頼関係の築き方 ・長期契約を獲得する方法 ・トラブル対応
第6章：収入アップ戦略
・単価を上げる方法 ・複数のクライアントを持つコツ ・専門性を高める ・パッケージ化
第7章：時間管理と効率化
・タスク管理 ・時間の使い方 ・効率化ツールの活用
第8章：マインドセット
・成功するマインド ・挫折しないための心構え ・継続するための工夫
標準学習期間：3ヶ月
週に10時間程度の学習で、3ヶ月で卒業できるカリキュラムとなっています。
ただし、個人のペースに合わせて、最大6ヶ月まで延長可能です。
＜サポート体制＞
1. 個別コンサルティング
ZOOM面談で、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に指導します。
2. 無制限のチャットサポート
疑問点や不安なことがあれば、いつでもチャットで質問できます。
3. 課題添削
プロフィール、提案書、資料などを、講師が丁寧に添削します。
4. 案件獲得サポート
実際に案件を獲得するまで、徹底的にサポートします。
5. コミュニティ
700名以上の卒業生が所属するコミュニティで、情報交換や相談ができます。
【LightUpSecretaryが選ばれる理由】
理由1：圧倒的な実績
700名以上の卒業生を輩出し、多くの方が在宅で月20～30万円以上の収入を実現しています。
理由2：実践的なカリキュラム
座学だけではなく、実際の業務を想定した実践的なトレーニングを提供。卒業後すぐに案件を獲得できる即戦力を育成します。
理由3：手厚いサポート体制
現役で活躍するオンライン秘書の講師陣が、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に指導。卒業後も継続的にサポートします。
理由4：案件獲得までの完全サポート
スキルを学ぶだけでなく、実際に案件を獲得し、収入を得るまでの道筋を明確に示します。
理由5：充実したコミュニティ
700名以上の卒業生が所属するコミュニティで、情報交換や相談ができます。一人で悩まず、仲間と共に成長できる環境があります。
【オンライン秘書として成功するための3つのポイント】
ポイント1：必要なスキルを身につける
オンライン秘書として活躍するためには、以下のスキルが必要です
・基本的なPCスキル：Word、Excel、PowerPoint等
・コミュニケーション能力：メール、チャット、ビデオ通話でのやり取り
・スケジュール管理能力：複数のタスクを同時に管理
・リサーチ能力：必要な情報を効率的に収集
・ツールの使いこなし：各種AIとツールを効率的に活用
これらのスキルは、LightUpSecretaryのカリキュラムで体系的に学ぶことができます。
ポイント2:案件を獲得する
スキルを身につけたら、次は案件を獲得します。
LightUpSecretaryでは、これらのポイントを具体的に学び、実践できるようにサポートします。
説明会について- 説明会の内容：
・オンライン秘書という働き方の魅力
・LightUpSecretaryのカリキュラム
・卒業生の事例紹介
・質疑応答
- 開催日時： 毎週水曜日・土曜日 20:00～21:30
- 参加方法： オンライン（Zoom）
- 参加費： 無料
- お申し込み： 公式LINEから
【代表からのメッセージ】
オンライン秘書という仕事に出会い人生が変わりました。
私が経験したように、正しい方法で努力すれば、誰でも人生を変えることができます。
LightUpSecretary（ライトアップセクレタリー）は、そんな想いから生まれたスクールです。
オンライン秘書という働き方は、育児や介護と両立しながら、在宅で安定した収入を得たい方にとって、最適な選択肢の一つだと確信しています。
すでに700名以上の卒業生が、オンライン秘書として活躍し、月20～30万円以上の収入を実現しています。
私達と一緒に頑張りましょう！
http://lightupsecretary.com/