アベイル、「冬のアベイル祭り-先出しセール-」を10/22（水）より開催！お買い得品やオリジナルブランド×インフルエンサーのコラボ商品が登場！

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、10月22日（水）より「冬のアベイル祭り」を開催することをお知らせいたします。

■「冬のアベイル祭り-先出しセール-」について

10/22（水）より2週にわたって開催する「冬のアベイル祭り」では、初週に「冬のアベイル祭り-先出しセール-」を実施します。お買い得商品はもちろん、アベイルオリジナルブランド『CHIP CLIP(チップクリップ)』×インフルエンサー はるさん、『RagOut(ラグアウト)』×インフルエンサー nachicoさんによるコラボ商品も登場します。トレンド感あふれるアイテムを取り揃えております。

「今」の気分で楽しむ冬のファッションを見つけに、ぜひお近くの店舗へお越しください。

