【SMBC 日本シリーズ 2025 限定】選手を間近で！ドームツアー開催決定！

ファンの皆さまのおかげで、福岡ソフトバンクホークスは「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」を突破しました。引き続き、日本一に向けて負けられない戦いとなる「SMBC 日本シリーズ 2025」の試合日限定で、大好評のドームツアー開催が決定！さらに、日本シリーズ直前には、特別企画「練習見学＋フリー見学コース」も実施します！日本一を目指して調整を進める選手たちの姿を、スタンド席から間近にご覧いただけます。練習後には、フィールド内や3塁ベンチなど、普段は入ることができないエリアを自由に見学可能です。

みずほPayPayドームならではの特別体験を、この機会にぜひお楽しみください。

『SMBC 日本シリーズ 2025 「練習見学コース」』チケットは、10月21日（火）10:00より、タカチケットにて先着順で発売！タカチケットはこちら(https://ticket.softbankhawks.co.jp/plans/plan_20250118_01#planstop)

人気のダイヤモンドビューシートやコカ・コーラシート最前列では、選手の迫力を間近で体感できます。特別な瞬間をお見逃しなく！

『SMBC 日本シリーズ 2025 「練習見学コース」』概要

実施内容

3塁側の指定座席から、選手の練習風景を間近で体感！選手ベンチのすぐ横に位置し、どの席よりも選手との距離が近いプレミアムな『ダイヤモンドビューシート』は、圧倒的人気No.1！さらに、臨場感あふれる『コカ・コーラシート』最前列に座れるチャンスも！普段はテレビでは味わえない「試合前の緊張感」を直に感じ、選手とともに気持ちを高めていきましょう！

販売席種

・ダイヤモンドビューシート3塁側

・コカ・コーラシート3塁側

・ベンチサイドシート3塁側

※席種はお選びいただけますが、席位置は購入時に自動で確保されるため、お選びいただけません。

開催日程・時間

※第1・2戦について

・雨天等不測の事態で試合が中止の場合は翌日に順延し、以降順次繰り下げとなり、チケットは「第1戦」「第2戦」が有効となります。

・日程変更及びお客様都合による払い戻しは行いません。

※第6・7戦について

・雨天等不測の事態で試合が中止の場合は翌日に順延し、以降順次繰り下げとなり、チケットは「第6戦」「第7戦」が有効となります。

・日程変更及びお客様都合による払い戻しは行いません。

・第5・6戦までに優勝が決定した場合は11月3日（月・祝）～11月16日（日）までに購入店舗にて払戻しいたします。

※★：勝敗の結果によっては開催されない場合がございます。

※未開催となった試合のチケットは原則払戻となります。

価格（税込）

※その他注意事項やチケット発券方法および受付場所は公式サイトのニュースをご確認ください。(https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202500882614.html)

日本シリーズ直前限定！特別企画「練習見学＋フリー見学コース」概要

※特別料金のため、クラブホークス会員、タカポイント会員の割引はございません。

※保護者同伴に限り3歳以下無料です。

※4歳以上の方はチケットが必要となります。付添の方（保護者、介助者の方含む）もチケットをご購入ください。

※野球観戦チケットは含まれておりませんのでご注意ください。

その他注意事項は、公式サイトのニュースをご確認ください。

免責事項

ご購入方法により、ご予約時やチケット発券時にチケット代金以外の手数料（システム利用料、発券手数料等）が加算される場合がございます。購入時の画面や音声ガイダンスなどの案内にご注意のうえお買い求めください。

ツアーご参加にあたって

ツアーには「みずほPayPayドームツアーご参加の皆さまへ(https://www.softbankhawks.co.jp/stadium/guide/dome_tour.html)」をご一読のうえ、ご参加ください。

なお、ツアーご参加中に、お客様ご自身の肖像、声が撮影、収録される場合がございます。

※撮影、収録された映像および音声については、会場内外の上映用、印刷物、テレビ放送、インターネット配信等の各種媒体において、イベント中またはイベント後に使用される場合があります。※撮影、収録された映像および音声を使用する場合、次の目的で使用します。

(1)イベントの演出

(2)イベントの記録作成

(3)福岡ソフトバンクホークス(株)ならびにソフトバンクグループ会社の企業広報活動

(4)関係企業の商品の宣伝広報

(5)商品販売・サービス提供

