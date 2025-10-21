IWCイベントレポート: 10月18日 IWC福岡ブティックがオープニングイベントを開催

リシュモン ジャパン合同会社

2025年10月18日（土）、IWC福岡ブティックのオープニングを祝うイベントを開催しました。

テープカットセレモニーでは、IWCシャフハウゼン ジャパン ブランド・ディレクター エリック・エダーが以下のように語りました。

IWCシャフハウゼン ジャパン ブランド・ディレクター エリック・エダー

「何世紀にも亘り文化の架け橋となってきた福岡は、伝統と革新が融合した、人々の温かさとホスピタリティにあふれる魅力的な街です。この活気あるコミュニティにIWCが加わることを大変光栄に思います。また、『伝統・技術・創造性』という、私たちのエンジニアリングに対する信念を表現できる特別な場所でもあります。このIWC福岡ブティックが、訪れるすべての方々にとって記憶に残る場所となることを願っています。」

五十嵐 亮太さん

スペシャルゲストとして登場した、元プロ野球選手・メジャーリーガー、現在は野球解説者として活躍している五十嵐亮太さんは次のように語りました。

「福岡は私にとって6年間在籍したソフトバンクホークスと共に、思い出深い場所です。温かな人柄、相手を気遣う心に溢れたこの土地の記憶はかけがえのないものとなっています。その慣れ親しんだ場所に、IWCシャフハウゼンがオープンすると聞き、とても親しみを感じました。」

五十嵐 亮太さん田中 大貴さん

また、スペシャルトークショーではMCに田中 大貴さんを迎え、五十嵐 亮太さんのソフトバンクホークス時代の秘話や、愛用の時計にまつわる思い出、IWCとの絆を感じた場面を披露し、会場を魅了しました。

IWC福岡ブティック(https://www.iwc.com/jp-ja/boutiques/asia/japan/fukuoka/iwc-schaffhausen-boutique-fukuoka)

〒810-0041 福岡市中央区大名1-1-45

営業時間 11:00- 19:30 （不定休）

TEL フリーダイヤル 0120-80-1868

IWC福岡ブティック

I W C シャフハウゼン

IWCシャフハウゼンは、スイス北東部のシャフハウゼンに拠点を置く、スイスの高級時計マニファクチュールです。ポルトギーゼやパイロット・ウォッチなどのコレクションを擁するこのブランドは、エレガントな時計からスポーツ時計まで、あらゆる種類の時計を扱っています。1868年、米国の時計技師でエンジニアでもあったフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズが設立したIWCは、人間ならではの職人技と創造性、その最良の部分と最先端の技術および工程とを組み合わせた、時計製造に対する独自のエンジニアリングで知られています。