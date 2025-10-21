¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥·¥ó¥¯¥¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤¬HM Solution¼Ò¤ÈÉ¡¶Ú·ÁÀ®ÍÑ»å¥ê¥Õ¥ÈÁÇºà¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ª¤è¤ÓÆÈÀêÍ¢ÆþÂå¹Ô·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾å»Í¸µ °¼¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6574¡Ë¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥¯¥¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Í¹â Âç»Ö¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ HM Solution Co., Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§µþµ¦Æ»²ÏÆî»Ô¡¢ÂåÉ½¡§âº ßôÊ¸¡Ë¤È¡¢É¡¶Ú·ÁÀ®ÍÑ¤Î»å¥ê¥Õ¥ÈÁÇºà¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ª¤è¤ÓÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÍ¢ÆþÂå¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀÚ¤é¤º¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÎØ³Ô·ÁÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ê»Ü½Ñ¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÉ¡¶Ú·ÁÀ®¡Ê¥Îー¥º¥ê¥Õ¥È¡Ë¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤¿¤á½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¤ä¥×¥í¥Æー¥¼ÁÞÆþ¤Ë¤Ï¡Ö·Á¾õ¤ÎÊø¤ì¡×¡ÖÈóÂÐ¾Î¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¿¯½±À¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÄ¹¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢µÛ¼ýÀ»å¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥Õ¥È¹½Â¤¤Ç ·Á¾õÊÝ»ýÎÏ¤È½ÀÆðÀ¤òÎ¾Î© ¤·¡¢Èó¿¯½±Åª¤«¤ÄÄ¹´ü°ÂÄêÅª¤ÊÉ¡¶Ú·ÁÀ®¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇLG Chem¼ÒÀ½¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþºÞ¤ÎÍ¢Æþ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢»å¥ê¥Õ¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥êーÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¢£·ÀÌóÆâÍÆ
- ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊÉ¡¶Ú·ÁÀ®¡Ê¥Îー¥º¥ê¥Õ¥È¡ËÍÑ»å¥ê¥Õ¥ÈÁÇºà¡Ê¼«Á³¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¦°ÂÄêÅª¤ÊÁÞÆþÀ¡¦Ä¹´üÅª¤Ê·Á¾õÊÝ»ý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¹½Â¤¥³¥°¤òºÎÍÑ¡Ë
- ¶¦Æ±³«È¯¤ª¤è¤ÓÆÈÀêÍ¢ÆþÂå¹ÔHM Solution¼Ò¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬ÆÈÀêÍ¢ÆþÂå¹Ô¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ìò³äÊ¬Ã´
HM Solution¼Ò¡§Àß·×¡¦À½Â¤¡¢ÃÎÅªºâ»º¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¢³¤³°¥Çー¥¿Äó¶¡¡¢°å»Õ¶µ°é¤Î»Ù±ç
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¡§ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿Í×·ïºöÄê¡¢Î×¾²É¾²Á¡¢Ìôµ¡Ë¡ÂÐ±þ¡¢Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä
- ÆÈÀê¤ÎÈÏ°Ï¡¦´ü´ÖÅù
ÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¡¶Ú·ÁÀ®ÍÑ»å¥ê¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÂå¹Ô¡ÊÈÎÇä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´Þ¤àÍ½Äê¡Ë
´ü´Ö¡¦¾ò·ï¡§¼éÈëµÁÌ³¤Ë¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÏÈó³«¼¨¡£¤¿¤À¤·Å¬Àµ¤ÊÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦ÉÊ¼ÁÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¾ò·ïÉÕÆÈÀê
¶¥¶ÈÈò»ß¡§Åö³ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹çÍýÅª¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤Î¶¥¶ÈÀ©¸Â¤òÁê¸ß¤Ë¸¡Æ¤
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï ÃíÆþ·Ï»Ü½Ñ¤ËÂ³¤¯ÂèÆó¤Î»ö¶È¤ÎÃì ¤È¤·¤Æ¡¢É¡¶Ú·ÁÀ®ÎÎ°è¤Ë»²Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¤ä¥×¥í¥Æー¥¼ÁÞÆþ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹îÉþ¤·¤¦¤ë¿·¤·¤¤É¡·ÁÀ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢¼«Í³¿ÇÎÅÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»Ü½Ñ¤ÎÉý ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´û¤Ë¿Ê¹ÔÃæ¤Î¡ÖMETA BIOMED¼Ò¤È¤Î¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¸þ¤±»å¥ê¥Õ¥ÈÄó·È¡×¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÉô°Ì¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
META BIOMED¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ä¸ý¼þ¤ê¤Ê¤ÉÃæ´éÌÌÎÎ°è¤Î»Ü½Ñ¤òÅ¬±þÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢HM Solution¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ï¡¢É¡¶Ú·ÁÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»å¥ê¥Õ¥ÈÁÇºà¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾»ö¶È¤Ï¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÁê¸ß¤ËÊä´°¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î»å¥ê¥Õ¥È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö´é¤ÎÎØ³Ô²þÁ±¡×¤«¤é¡ÖÉ¡·ÁÀ®¡×¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä´µ¼ÔÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HM Solution Co., Ltd.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Ì¾¾Î¡§HM Solution Co., Ltd.
- ½êºßÃÏ¡§Da-dong #325, SKYPOLIS, 135 Misagangbyeonhangang-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, ´Ú¹ñ
- ÂåÉ½¼Ô¡§âº ßôÊ¸¡Ê¥Î ¥Ò¥à¥ó¡Ë
- ÀßÎ©¡§2024Ç¯1·î2Æü
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ°åÎÅÍÑ»å¥ê¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½Ð
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.hmsolu.com/