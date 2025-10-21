ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡¡ÅìÄÌ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÉÔÆ°»º¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÂçºîÀï¡×¤ò·Ç¤²¡¢½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»º¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡¢¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤ä³µÇ°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë±¿ÍÑ»ñ»ºµ¬ÌÏ3,000²¯±ß¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡Û
ºùÌÚ¶¦Æ±ÂåÉ½¤è¤ê¤´°§»¢
ºù°æ¼¹¹ÔÌò°÷¤è¤êÅìÄÌ¥°¥ëー¥×»ö¶ÈÈ¯É½
¡¡¤Þ¤º½é¤á¤ËºùÌÚÂåÉ½¤è¤ê¡¢¤´°§»¢¡£¡ÖÅìµþ¤È¤¤¤¦³¹¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜÁ´ÅÚ¤Ø¡¦¡¦¡¦ÅìÄÌ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ºù°æ¼¹¹ÔÌò°÷¤è¤ê¡¢¡ÖÅìµþ¤«¤é¼óÅÔ·÷³°¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡×¤È¡ÖÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÉÔÆ°»ººÆÀ¸»ö¶È¡ÖTRUST VALUE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·È¤¨¡¢´ØÀ¾½éÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÂçºå¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥êー¥º40ÅïÌÜ¤È¤Ê¤ëÃÛ40Ç¯¤Î·úÊª¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡ÖTRUST VALUE ËÜÄ®¡×¤ä¡¢5F¤Ë¤ÏÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢3F¤Ë¤ÏÌµ¿Í¥Û¥Æ¥ë¡Öilli Jam Shinsaibashi¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÈÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÅÔ»Ô¡É¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ³°¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÊÅÔÆâ¤Ç¤Ï£´Êª·ïÅ¸³«¡Ë½ãµï½»ÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×ÄÂÂßÊª·ï¡ÖTotsu Residence¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡ÖTotsu Residence Hakata East¡×¤Î³«È¯¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤Íî¤ÁÃå¤¤È¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢ µï½»¼Ô¤¬¡É¤¯¤Ä¤í¤®¤ò´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤ÏÅìÄÌ¥°¥ëー¥×¤¬¡Ö¿·¶¶±ØÅì¸ýÃÏ¶è »Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÈ¹ç¥á¥ó¥Ðー¤Ë»²²è¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë·úÂØ¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹Á´ÂÎ¤ò·×²èÅª¤ËÀ°È÷¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¿·¶¶¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Åìµþ¤Ç¤Î¡ÖTRUST VALUE¡×¥·¥êー¥º²¼È¾´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¿´°ìÅùÃÏ¡ÊËãÉÛ½½ÈÖ¡¢¿·½É¸æ±ñII¡¢ÀÖºä¡¢½ÂÃ«Åì¡¢È¬ÃúËÙ¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³¹¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÍÑÅÓ¡¦±¿±Ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È¼¡À¤Âå¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖTOTSU PREMIUM¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡Ê·ÃÈæ¼÷¡Ë¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¡ÊÇò¶âÂæ¡Ë¤ËÂ³¤ÃøÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¤È¤Î¶¨¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤Î¿·ÃÛÊª·ï¤È¤·¤Æ¡É¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ¿´¤ÎÊë¤é¤·¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÉñÂæ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÉÔÆ°»ººÆÀ¸»ö¶È¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¡¢Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Äù¤á³ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ ³µÍ×
¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§ÅìÄÌ¥°¥ëー¥×
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î20Æü(·î) 18:00～18:30¡ÊÊóÆ»¼õÉÕ17:30¡Ë
¢£²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à£´ÃúÌÜ£¸ÈÖÃÏ£±¡¡33F ¥¹¥«¥¤¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡Ë
¢£ÅÐ ÃÅ ¼Ô ¡§ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¶¦Æ±ÂåÉ½ ºùÌÚ æÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¶¦Æ±ÂåÉ½ HUGO CHIANG(¥Ò¥åー¥´¡¦¥Á¥ã¥ó)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ºù°æ µÈÃË
¢£Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¤´°§»¢(ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¶¦Æ±ÂåÉ½ ºùÌÚ æÆ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÄÌ¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÈ¯É½(ÅìÄÌ¥°¥ëー¥× ¼¹¹ÔÌò°÷ ºù°æ µÈÃË)