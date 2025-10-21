¡ØOWV¡¦OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õTWO THRONE ³«ºÅµÇ°¥¬¥Á¥ã¾ÜºÙ²ò¶Ø
OWV¡¦OCTPATH¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖTWO THRONE¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ12½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÇÛ¿®¡¢ËÜÆü¤ÏOWV¡¦ÃæÀî¾¡½¢¡¢OCTPATH¡¦ÂÀÅÄ½ÙÀÅ¡¢·ªÅÄ¹ÒÊ¼¤Î3Ì¾¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈTWO THRONE ³«ºÅµÇ°¥¬¥Á¥ã¤Î¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ýー¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤È¶¦¤ËÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤BIG¤¦¤Á¤ï¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤È¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤¬º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËºîÀ®¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤â¤¢¤ê¡¢OWV¤Ï²¦´§¥é¥¤¥ª¥ó¥é¥Ðー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈOWV¥é¥¤¥ª¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¥«¥Ðー¡¢OCTPATH¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥«¥Ðー¡õ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥¥åー¥Ð¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥«¥Û¥ë¥Àー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¤Î¾¦ÉÊ¤Ï12¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ´12¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤â¥¬¥Á¥ã¤â¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡½µ¤Ï¡¢10·î28Æü(²Ð)¤ËOWV¡¦±ºÌî½¨ÂÀ¡¢OCTPATH¡¦³¤ÈÁ¡¢¾®ËÙÉ¢¡¢¹â¶¶¤ï¤¿¤ë¡¢À¾ÅçÏ¡ÂÁ¤Î5Ì¾¤Ç20:00¤è¤êÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OWV¤È¡¢¥Ç¥Ó¥åー3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿OCTPATH¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°Ò¸·¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£DAY1¤ÏOCTPATH¡¢DAY2¤ÏOWV¤¬½Ð±é¡£2Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤ï¤«¤ëÊª¸ì¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õ TWO THRONE ³«ºÅµÇ°¥¬¥Á¥ã¾ÜºÙ
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä¡¡¡¡
¡üBIG¤¦¤Á¤ï
¡ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡ü¥é¥ó¥À¥à¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É
¡ü¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë
¡üT¥·¥ã¥Ä¡¡
¡ü²¦´§¥é¥¤¥ª¥ó¥é¥Ðー¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ü¤¦¤Á¤ï¥«¥Ðー
¡ü¥È¥ì¥«¥Û¥ë¥Àー
¡ü¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥«¥Ðー¡õ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¡ãTWO THRONE ³«ºÅµÇ°¥¬¥Á¥ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡ü¥á¥¿¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
¡ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
- À¸ÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö
- ¡ØOWV¡¦OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡ÚDAY1¡§OCTPATH¡Û¡¡
ÆüÄø¡§12·î13Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§16:00³«¾ì¡¿17:00³«±é
¾ì½ê¡§²£ÉÍBUNTAI¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÉÔÏ·Ä®2¡¾7₋1¡Ë
¡ÚDAY2¡§OWV¡Û
ÆüÄø¡§12·î14Æü(Æü)
»þ´Ö¡§14:00³«¾ì¡¿15:00³«±é
¾ì½ê¡§²£ÉÍBUNTAI¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÉÔÏ·Ä®2¡¾7₋1¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡ÊFANY2¼¡¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¡§10·î7Æü(²Ð)11:00～11·î11Æü(²Ð)11:00
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä
¡üÄÌ¤··ô
2DAYS ÄÌ¤··ô¡§\15,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2DAYS ÄÌ¤··ô¡§ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¤\17,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÃ±·ô
1DAY °ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡¡\9,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È Âç¿Í¡¡\9,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨FCÀè¹Ô¤Î¤ß
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Á¥±¥Ã¥È Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¡¡\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨FCÀè¹Ô¤Î¤ß
¢§OWVÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://owv.jp/feature/two_throne
¢§OCTPATHÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://octpath-official.com/feature/two_throne
- OWV¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ÚOWV (ÆÉ¤ß¡§¥ª¥¦¥Ö)¡Û
ËÜÅÄ¹¯Í´¡¦ÃæÀî¾¡½¢¡¦±ºÌî½¨ÂÀ¡¦º´ÌîÊ¸ºÈ¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢OWV¡Ê¥ª¥¦¥Ö¡Ë¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾¡ÖOWV¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÈOur only Way to get Victory ～¾¡Íø¤òÄÏ¤àËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÆ»～¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯9·î30Æü¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØUBA UBA¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2025Ç¯4·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢·ëÀ®5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖOWV 5th Anniversary LIVE -SUPERNOVA-¡×¤òËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡£
- OCTPATH¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ÚOCTPATH (ÆÉ¤ß¡§¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹)¡Û
¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£
OCTPATH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ»(PATH)¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê³èÆ°¤ò¤·¡¢¾ï¤Ë¾å¤Î²»°è¡¦ÎÎ°è(OCTAVE)¤Ø¤ÎÆ»(PATH)¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
