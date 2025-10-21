「ボサノヴァの女王」 小野リサが来春、NHK大阪ホールにて「小野リサ My Songs～私の好きな歌」開催決定！

写真拡大

株式会社サンライズプロモーション


1989年のデビュー以来、そのナチュラルな歌声とリズミカルなギターで、日本中にボサノヴァの魅力を広めてきた小野リサが、来年３月８日（日）にNHK大阪ホールで「小野リサ My Songs ～私の好きな歌」を開催することが決定した。



今回は、「小野リサ My Songs～私の好きな歌」と題して、


ボサノヴァの名曲はもちろん、日本人にも馴染みの深い歌謡曲やJ-POPの名曲、映画音楽など様々な


ジャンルのカバーを、小野リサならではのボサノヴァサウンドでアレンジ。世代を超えて、幅広い層の


お客様に楽しんで頂ける内容となっている。



―小野リサ　コメント―

今年は、大阪・関西万博のブラジルパビリオン・アンバサダーとして、ブラジルデイやブラジル館の


閉幕パーティーなどで歌わせて頂き、大阪に何度も訪れて素敵な思い出を作ることが出来ました。


そんな大好きな大阪で久しぶりの大ホールでのライブ、今からとても楽しみです！


今回は、幅広い年齢の皆さんに楽しんで頂けるように、ボサノヴァはもちろん、日本の歌謡曲から映画音楽やロックまで！ジャンルを超える私が今まで出会った大好きな歌の数々「My Songs」をお届けいたします。


NHK大阪ホールで、皆様にお会いできることを楽しみにしています。




【プロフィール】


小野リサ Lisa ONO


ブラジル・サンパウロ生まれ。10歳までの幼少時代をブラジルで過ごし、15歳からギターを弾きながら歌い始める。 1989年アルバム「カトピリ」でデビュー。ナチュラルな歌声、リズミカルなギター、


チャーミングな笑顔で瞬く間にボサノヴァを日本中に広める。1999年アルバム「ドリーム」が20万枚を越えるヒットを記録するなど、これまでに日本ゴールドディスク大賞「ジャズ部門」を4度受賞。


2013年にはブラジル政府よりリオ・ブランコ国家勲章を授与される等、日本におけるボサノヴァの第一人者としてその地位を不動のものとしている。ボサノヴァの神様 アントニオ・カルロス・ジョビンや、ジャズ・サンバの巨匠 ジョアン・ドナートら著名なアーティストとの共演、そしてニューヨークやブラジル、アジア各国での公演も積極的に行っており、海外においても高い評価を得ている。


2023年に、80曲収録の合同ベストアルバム「Amor pela Bossa Nova The Best of Lisa Ono」 を


ユニバーサルミュージック、ソニーミュージックから同時リリース。


2024年にはデビュー35周年を迎え、アニバーサルイヤーコンサートを日本各地、アジア各国で開催。


精力的に活動を行い、国籍を問わず幅広い年齢層の支持を得ている。



小野リサ　オフィシャルサイト https://onolisa.com/




●公演概要


【公演名】小野リサ My Songs～私の好きな歌


【日時】2026年３月８日（日）開場 14:00／開演15:00


【料金】S席　7,500円　A席　6,000円（全席指定・税込）


【会場】NHK大阪ホール　〒540-8501　大阪市中央区大手前4丁目1番20号　　


【出演】小野リサ（ヴォーカル＆ギター）


【演奏】未定



【最速先行】抽選


2025年10月22日（水）12:00～10月26日（日）23:59


チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/lisaono/



【プレイガイド一次先行】抽選


2025年10月27日（月） 18:00～11月3日（月） 23:59


チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/lisaono/


ローソンチケット　https://l-tike.com/lisaono/


イープラス　https://eplus.jp/lisaono/



【プレイガイド二次先行】抽選


2025年11月4日（火）18:00～11月10日（月）23:59


チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/lisaono/


ローソンチケット　https://l-tike.com/lisaono/


イープラス　https://eplus.jp/lisaono/



【一般発売】先着


2025年11月15日（土）10:00～


チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/lisaono/


ローソンチケット　https://l-tike.com/lisaono/


イープラス　https://eplus.jp/lisaono/



【主催】サンライズプロモーション


【企画・制作】KMHマジック・カンパニー


【お問い合わせ】サンライズプロモーション　0570-00-3337 （平日12:00~15:00）


【注意事項】


※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。


※車椅子席ご利用の方は【S席】チケットを購入発券後【サンライズプロモーション】までご連絡下さい。


※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外の払い戻しはいたしません。