話題の成分とチアシードが入った、日本発のインナービューティー　ゼリー「Hale」新発売

株式会社 JP FUNCTIONS

株式会社 JP FUNCTIONS（本社：東京都目黒区、代表取締役：青木 淳）は、日本発の美容サポートゼリー「Hale（ハレ） チアシード入りゼリー ざくろ味・ミックスベリー味」を、2025年10月23日（木）より首都圏のセブンイレブン（一部店舗を除く）および全国のバラエティショップ、ドラッグストア、スーパーにて新発売いたします。

コンセプト：「翌朝に晴れ晴れ（Hale）」

日本初の女性首相の誕生、女性の活躍推進が社会にますます浸透する中、ウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に良好な状態、厚生労働省）はより重要視され、健康志向や美容食品（インナービューティー）への需要が拡大しています。

こうした女性のニーズに着目し、当社は、JP＝日本、FUNCTIONS＝機能の名が示すように、「生活者に日本の“本質的な”機能的価値を届けたい」という企業理念のもと、これまで培ってきた健康・美容食品の開発・企画ノウハウを活用し、新開発の食べ応えある食感とチアシードのゼリーに、女性に話題の成分と不足しがちな成分を配合した新商品「Hale」を新発売いたします。

「Hale ざくろ味」には、今注目のモノグルコシルヘスぺリジン、GABA、ビタミンB6と美容をサポートする成分を配合し、「Hale ミックスベリー味」には、女性に不足しがちな鉄分、マグネシウム、ビタミンDを配合しています。２品ともに新開発の食べ応えのあるゼリー食感とチアシードのつぶつぶ感を楽しめる美容サポートゼリーです。５本タイプと手軽な１本タイプがあり、外で小腹が空いた時など、カバンに持ち運べるサイズでいつでも楽しむことができます。

商品概要

商品名： Hale ﾁｱｼｰﾄ゛入りｾ゛ﾘｰ 5本入りBOX (20g×5本） ミックスベリー味・ざくろ味 価格：950円（税込）商品名： Hale ﾁｱｼｰﾄ゛入りｾ゛ﾘｰ 1本入り (20g） ミックスベリー味・ざくろ味 価格：194円（税込）

販売先：首都圏のセブンイレブン（一部店舗を除く）および全国のバラエティショップ、ドラッグストア、スーパー

一般社団法人 日本スーパーフード協会 推奨商品

https://www.superfoods.or.jp/mark/

同協会が「推奨マーク」を付与する対象商品、及び、審査基準は下記のとおりです。

・同協会が対象品目として定めたスーパーフード／ジャパニーズ

スーパーフードを原材料に含む食品・素材が対象。

・日本スーパーフード協会が「推奨マーク」を付与する審査基準

トレーサビリティが明確であり、安心・安全であることが担保

できること。

・見た目やマインドに魅力があること。

・その他（法人のコンプライアンスetc.）