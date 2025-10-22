ダウンロードGoGo！がpCloudのハロウィンキャンペーンを開催。
2025年10月22日
報道機関（PC / スマホ関連ご担当）各位
発行：ノイテックス有限会社
pCloud ハロウィンキャンペーンで Amazonギフトカードを進呈
ノイテックス有限会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役：林 鉄平）は、2025年10月22日から11月1日までの期間、pCloud ハロウィンキャンペーン 2025 を開催いたします。
当キャンペーンは、スイス発のクラウドストレージ「pCloud」が開催する毎年恒例のセールイベントに協賛し、pCloudを購入してエントリーしたお客さまを対象にAmazonギフトカードの配布を行います。
当企画は通算26回目となり、回を重ねるごとに参加者も増え続け、日本独自のキャンペーン企画として定番化しています。
サマリー
2025年10月22日～11月1日にpCloud ハロウィンキャンペーン 2025を開催
期間中、72時間サイクルでセール対象の商品が入れ替わります
キャンペーンページから購入・エントリーすると、Amazonギフトカードをプレゼント
pCloudの独自性について
買い切りプランがあり、一生分のストレージを一括払いできます。
USB接続の外付けドライブのように扱え、かんたんに操作できます。
Windows / Mac / Linux / iOS（iPadを含む）/ Androidのマルチデバイス対応です。
極めて高いセキュリティ性能、徹底したプライバシー保護をご提供します。
さらにゼロ知識暗号化による最高強度の秘密フォルダを持てます。
日本でもASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定制度を取得済みです。
ハロウィンキャンペーンの概要
期 間：2025年10月22日 ～ 11月1日23:59まで
内 容：10月22日からダウンロードGoGo！において、pCloudの特設ページが公開されます。
下記特設ページのリンクからpCloud公式サイトに移動、対象商品を購入し、その後エントリーフォームから応募すると、有効エントリーのすべての皆さまにAmazonギフトカードをプレゼントしています。
応募ルール・エントリーフォームはこちらからご確認ください https://d-gogo.com/pages/pcloud-halloween-2025
本キャンペーンのプレゼントは、Amazonギフトカード1,000円分です。
上記ページで案内された手順に従ってpCloudを購入し、その後エントリーする必要があります。
当キャンペーンでは、72時間毎に変わるセール対象商品のご購入がエントリー条件です。
なお、このキャンペーンイベントは、pCloudの日本普及を目指すノイテックス有限会社がAmazonギフトカードの費用などを負担しており、応募者の方は追加料金などの負担を必要としません。特設ページからpCloudを購入した方なら、誰でもご応募いただけます。
■ ノイテックス有限会社について
ノイテックス有限会社は、pCloudの日本公式パートナーです。pCloudの日本上陸を手掛け、サービスの日本語化や日本市場への最適化策などを提供してきました。
会社概要
会社名：ノイテックス有限会社
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階
代表者：林 鉄平
HP：https://n-techs.com/outline/
■ pCloudについて
pCloudは、セキュリティ大国スイスで生まれたクラウドストレージ・サービスです。ゼロ知識暗号化やリージョンコード設定、買い切りプランなど、安全性と利便性を両立した独自のサービスで日本でもにわかに注目を集めています。
会社概要
会社名：pCloud International AG
所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland
代表者：Tunio Zafer
HP：https://www.pcloud.com/ja/