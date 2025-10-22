丹波新聞に掲載！パワー系アクション俳優の大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」第３回丹波国際映画祭、グランプリ賞！
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する日本でパワー系アクション俳優の先駆者、アジアのパワー系アクション俳優の大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ、１０月１３日の授賞式でグランプリ賞（最優秀賞）を獲得しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage1】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされました。
約３０作品の中、監督の舞台挨拶１５作品中、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の大東賢監督の舞台挨拶も２日で６回というハードなスケジュールで行われ、６回の上映と舞台挨拶に参加されたお客様、応援されたお客様からお祝い品や花束、お祝い金が大東賢監督に贈呈されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage2】
メディア・マスコミ関係では丹波新聞、神戸新聞、読売新聞の記者達が大東賢監督と記者会見がありました。
＊写真の記事は丹波新聞の記事です。
大東賢監督はアームレスリングや武道、格闘技等の授賞は沢山あるのですが、文科系の授賞は初めてです！と相変わらずのトークで会場のお客様を笑わせました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。倉田保昭アクションクラブ大阪で修行後、パワーアクショングロウ（力現道）を創案し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんはパワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage4】
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage1】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされました。
約３０作品の中、監督の舞台挨拶１５作品中、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の大東賢監督の舞台挨拶も２日で６回というハードなスケジュールで行われ、６回の上映と舞台挨拶に参加されたお客様、応援されたお客様からお祝い品や花束、お祝い金が大東賢監督に贈呈されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage2】
メディア・マスコミ関係では丹波新聞、神戸新聞、読売新聞の記者達が大東賢監督と記者会見がありました。
＊写真の記事は丹波新聞の記事です。
大東賢監督はアームレスリングや武道、格闘技等の授賞は沢山あるのですが、文科系の授賞は初めてです！と相変わらずのトークで会場のお客様を笑わせました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。倉田保昭アクションクラブ大阪で修行後、パワーアクショングロウ（力現道）を創案し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんはパワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332352&id=bodyimage4】
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
映画の中盤では昭和風の道場アクションが観られることから、低予算ながら詰め込みすぎた内容で「時代劇なのか？」「変身の特撮ヒーロー映画なのか？」と話題となりました。
さらに、俳優の藤岡弘、さんと堀田眞三さんが声優として特別出演している点も、ファンの間で大きな注目を集めています。