受験チームを応援！家族で挑む受験をサポート。受験写真（受験の願書や受験票などに使用する証明写真）の格安写真館撮影のオプションが割引「受験写真応援キャンペーン」を開催します。
スイート有限会社が運営する写真スタジオ、後楽園スタジオ（所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階）は、2025年11月2日より、小学校受験、中学校受験、高校受験、大学受験に挑むすべての受験生とそのご家族を応援する「受験写真応援キャンペーン」を開催します。
【サービス概要】
未来を見据え努力する受験生の姿は尊いものです。また、受験は本人だけでなく、ご家族にとっても大変なシーズンです。
受験の出願準備を開始される方が多い11月、後楽園スタジオは、そんな頑張る受験生と支えるご家族に、受験写真（証明写真）の格安撮影オプションを、よりリーズナブルにご利用いただける応援キャンペーンを実施します。
厳しい受験シーズンを、ご家族みんなで「チーム」として乗り切る。そんな皆さまを、当写真館は心から応援します。
〇キャンペーン名称：受験写真応援キャンペーン
〇対象サービス：全データメール送信サービス（通常価格2,200円）
〇キャンペーン内容：全データメール送信サービス利用料を半額の1,100円でご提供
〇キャンペーン期間：2025年11月2日～2025年11月4日の3日間
〇キャンペーン対象のお客様：受験写真撮影のお客様。（小学校受験、中学校受験、高校受験、大学受験をするお客様が対象です。）
〇キャンペーン参加条件：x（旧twitter）のアカウントをお持ちで、撮影終了時までに後楽園スタジオx（旧twitter）をフォローしている方で、撮影した写真をx（旧twitter）にて投稿して頂ける方が対象です。
詳細url : https://www.sweetpv.com/campaign/news16.html
参考url（中学受験写真徹底解説）：https://www.sweetpv.com/helpful-content/junior-high-school/
【後楽園スタジオ】
後楽園スタジオは、プロが高級感のある白背景にて宣材写真、婚活写真などプロフィール写真、家族写真など記念写真、就活の証明写真などを撮影する東京都内の写真館です。
＜＜後楽園スタジオの特徴＞＞
〇格安料金5980円/30分
〇プロカメラマンが撮影
〇全撮影データお渡し無料
〇撮影カット数無制限
〇高級感のある白背景で撮影
＜＜所在地＞＞
東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
＜＜後楽園スタジオurl＞＞
https://www.sweetpv.com
＜＜後楽園スタジオのメインサービス＞＞
宣材写真、オーディション写真、婚活写真などプロフィール写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/profile.html
お宮参りの写真、家族写真など記念写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/souvenir.html
就活写真、受験写真、アメリカビザの写真など証明写真の撮影
https://www.sweetpv.com/idphoto.html
ヘアメイクサービス（美容室併設）
https://www.sweetpv.com/hairmake.html
出張写真撮影
https://www.sweetpv.com/trip.html
商品写真撮影
https://www.sweetpv.com/object.html
webサイト制作
https://www.sweetpv.com/web-creation/
【会社概要】
会社名：スイート有限会社
所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
URL：https://www.j-sweet.com
事業内容：後楽園スタジオの運営
【本件に関するお問合せ】
担当者：瀧下千秋
E-Mail：kourakuen.studio@gmail.com
配信元企業：スイート有限会社
