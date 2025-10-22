全国から200台以上のRAV4が集結！「RAV4 FAN MEETING in 静岡」開催レポート ― Ottocastが協賛。新モデル「SCREENAI」でよりスマートなカーライフをサポート ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332348&id=bodyimage1】
2025年10月、静岡県裾野市・水ケ塚公園にて「RAV4 FAN MEETING 2025」が開催されました。
全国各地から約200台のRAV4が富士山の麓に集まり、
オーナー同士が愛車へのこだわりを語り合う、熱気あふれる一日となりました。
本イベントでは、Ottocast（オットキャスト）が協賛企業として参加し、
抽選会や展示を通じて、より快適でスマートな車載エンタメ体験を提案しました。
当日は朝から霧が立ち込めていたものの、会場には多種多様なRAV4がずらり。
それぞれ個性あふれるカスタム仕様が披露され、
オーナー同士の交流や情報交換が活発に行われました。
抽選会ではOttocast製品が人気賞品の一つとして提供され、
当選者からは「接続が非常にスムーズ」「アプリ操作も快適で使いやすい」といった声が上がりました。
イベント後もSNS上では「次は自分も使ってみたい」といったコメントが多く寄せられ、
Ottocastブランドへの注目が高まりました。
【製品情報】
協賛ブランドのOttocastは、ユーザーのニーズに応える革新的な車載デバイスを次々と開発しています。
中でも、最新モデルの「SCREENAI（スクリーンエーアイ）」は、
高性能Androidシステムを搭載し、車内をより自由で快適な空間に変える注目の一台です。
◆ Ottocast 2025新型「SCREENAI」
本商品は、ディスプレイのない車や中古車でも、配線工事なしで設置でき、ワイヤレスCarPlay／Android Auto に対応。高解像度ディスプレイと分割表示機能で、ナビもエンタメも一画面でスムーズに楽しめます。
発売記念特典：40％OFF（クーポンコード：JJKOOXXT）
購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCZ4D94
■豊富なアプリ対応
動画（YouTube、Netflix）、ナビ（Googleマップ、Yahoo！カーナビ）、音楽（Amazon Music、YouTube Music）など
お好みのアプリを自由にダウンロードして楽しめます。
■全貼合パネル × MIPI高速接続
反射を抑え、描画・タッチの遅延を大幅低減。
■配線工事不要
ダッシュボードに貼り付け設置。角度はダイヤルで微調整可能。
■スマホの小さなナビ画面はもう不要！
ナビを大画面に映し出せば、広い視界で目的地までスムーズに到着できます。
見やすく操作も簡単、スマホホルダーの振動による落下や破損の心配もありません。
■CarPlay／Android Autoをワイヤレス起動
Bluetooth接続だけでナビ・音楽・通話・メッセージ・天気などを即表示。
■音声操作対応
「Hey Siri」「OK Google」でハンズフリー操作。視線移動を最小限に。
■動画 × ナビの分割表示に対応！
2つのアプリを同時に操作できる便利なマルチタスク機能。
「OTTOCAST ScreenFlow」なら、片側にCarPlay／Android Auto、もう片側にYouTubeなどを表示可能。
ナビとエンタメを一画面で楽しめるため、長距離ドライブやファミリー利用にも最適です。
実用性と楽しさを両立した、新しい車内体験を実現します。
【製品情報】
製品名：Ottocast ScreenAI
発売日：2025年10月
メーカー：OTTOCAST株式会社
通常価格：49,696円（税込）
発売記念特典：40％OFF（クーポンコード：JJKOOXXT）
購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCZ4D94
（2025年10月21日22:00より有効／使用期限：2025年11月30日まで）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332348&id=bodyimage2】
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
2025年10月、静岡県裾野市・水ケ塚公園にて「RAV4 FAN MEETING 2025」が開催されました。
全国各地から約200台のRAV4が富士山の麓に集まり、
オーナー同士が愛車へのこだわりを語り合う、熱気あふれる一日となりました。
本イベントでは、Ottocast（オットキャスト）が協賛企業として参加し、
抽選会や展示を通じて、より快適でスマートな車載エンタメ体験を提案しました。
当日は朝から霧が立ち込めていたものの、会場には多種多様なRAV4がずらり。
それぞれ個性あふれるカスタム仕様が披露され、
オーナー同士の交流や情報交換が活発に行われました。
抽選会ではOttocast製品が人気賞品の一つとして提供され、
当選者からは「接続が非常にスムーズ」「アプリ操作も快適で使いやすい」といった声が上がりました。
イベント後もSNS上では「次は自分も使ってみたい」といったコメントが多く寄せられ、
Ottocastブランドへの注目が高まりました。
【製品情報】
協賛ブランドのOttocastは、ユーザーのニーズに応える革新的な車載デバイスを次々と開発しています。
中でも、最新モデルの「SCREENAI（スクリーンエーアイ）」は、
高性能Androidシステムを搭載し、車内をより自由で快適な空間に変える注目の一台です。
◆ Ottocast 2025新型「SCREENAI」
本商品は、ディスプレイのない車や中古車でも、配線工事なしで設置でき、ワイヤレスCarPlay／Android Auto に対応。高解像度ディスプレイと分割表示機能で、ナビもエンタメも一画面でスムーズに楽しめます。
発売記念特典：40％OFF（クーポンコード：JJKOOXXT）
購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCZ4D94
■豊富なアプリ対応
動画（YouTube、Netflix）、ナビ（Googleマップ、Yahoo！カーナビ）、音楽（Amazon Music、YouTube Music）など
お好みのアプリを自由にダウンロードして楽しめます。
■全貼合パネル × MIPI高速接続
反射を抑え、描画・タッチの遅延を大幅低減。
■配線工事不要
ダッシュボードに貼り付け設置。角度はダイヤルで微調整可能。
■スマホの小さなナビ画面はもう不要！
ナビを大画面に映し出せば、広い視界で目的地までスムーズに到着できます。
見やすく操作も簡単、スマホホルダーの振動による落下や破損の心配もありません。
■CarPlay／Android Autoをワイヤレス起動
Bluetooth接続だけでナビ・音楽・通話・メッセージ・天気などを即表示。
■音声操作対応
「Hey Siri」「OK Google」でハンズフリー操作。視線移動を最小限に。
■動画 × ナビの分割表示に対応！
2つのアプリを同時に操作できる便利なマルチタスク機能。
「OTTOCAST ScreenFlow」なら、片側にCarPlay／Android Auto、もう片側にYouTubeなどを表示可能。
ナビとエンタメを一画面で楽しめるため、長距離ドライブやファミリー利用にも最適です。
実用性と楽しさを両立した、新しい車内体験を実現します。
【製品情報】
製品名：Ottocast ScreenAI
発売日：2025年10月
メーカー：OTTOCAST株式会社
通常価格：49,696円（税込）
発売記念特典：40％OFF（クーポンコード：JJKOOXXT）
購入URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCZ4D94
（2025年10月21日22:00より有効／使用期限：2025年11月30日まで）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332348&id=bodyimage2】
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
プレスリリース詳細へ