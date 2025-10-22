【10月28日（火）開催】フードテックで実現する、サステナブル・持続可能な食品製造の未来「2025年度第1回みやざきフードテックセミナー」を開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332342&id=bodyimage1】
株式会社アドライト（本社：東京都千代田区、代表取締役：木村 忠昭 以下、アドライト）は、宮崎県とともに、県内の農林水産業や食品関連業の支援を目的とする「2025年度第1回みやざきフードテックセミナー」を2025年10月28日（火）に開催いたします。
「フードテックで実現する、サステナブル・持続可能な食品製造の未来」をテーマに、フードテックの最新動向や、フードテックに取り組む県内企業と共に、宮崎県における食品製造のポテンシャルや可能性について探ります。
参加申し込みはこちら https://20251028event.peatix.com/
みやざきフードテックセミナーとは
専門家によるフードテックの最新動向の紹介・講演や、有識者や県内事業者の取り組みを発表するパネルディスカッションを通し、フードテックの導入に向けた機運の醸成や、県内事業者間や県外大手企業との交流・協業の機会創出を目指したセミナーです。
【イベント概要】
開催日：2025年10月28日（火）
会 場：MOC（宮崎オープンシティ推進協議会）
宮崎市広島1丁目5番13号 HAROW高千穂通１F（JR宮崎駅より徒歩9分）
https://www.moc.ne.jp/access
参加費：無料（会場参加・オンライン参加ともに、事前申し込みが必要となります）
定 員：会場参加80名、オンライン参加100名
主 催：宮崎県
運 営：株式会社アドライト
【タイムスケジュール】
13:00～13:30 開場・受付
13:30～13:35 オープニング
13:35～14:05 基調講演（オンライン配信あり・アーカイブ配信あり）
「食のサステナビリティから考える、フードロスへの取り組み」
Sustainable Food Asia株式会社 CEO 海野 慧氏
14:05～14:45 パネルディスカッション（オンライン配信あり・アーカイブ配信あり）
「身近なところから実践できる、サステナブル・フードロスへのチャレンジ！」
Sustainable Food Asia株式会社 CEO 海野 慧氏
池田糖化工業株式会社 東京開発室 二井 広平氏
株式会社栗山ノーサン 常務取締役 池田 吉啓氏
14:45～15:00 質疑応答・アンケート記入
15:10～16:00 名刺交換会
参加申し込みはこちら https://20251028event.peatix.com/
登壇者（敬称略）
【基調講演・パネルディスカッション】
海野 慧（Sustainable Food Asia株式会社 CEO）
株式会社じげんの創業期に2007年新卒で入社。2013年に事業管掌取締役となり、東証マザーズへ上場。M&AやPMI、海外子会社代表などを経て、2019年退社。
2020年、CarpeDiem株式会社を創業。大手企業やベンチャー企業などのアライアンス支援を行いながら、社会課題の本質的解決を実現するための取組を行うため、START CAMPというカンファレンスを運営。同時にソーシャルインパクトを生み出すための事業組織開発を行う。
2022年、日本とアジアのサステナブルな新しい食産業のエコシステムを創ることを目指し、子会社にSustainable Food Asia株式会社を設立。
ジャックフルーツを用いたフルーツミートの展開や、アジアのフードテックスタートアップを集めて開催しているフードテックカンファレンスSustainable Food Camp等を運営。
https://www.carpe-diem.dev/
【パネルディスカッション】
二井 広平 （池田糖化工業株式会社 東京開発室）
