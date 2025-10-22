『6G市場』の技術開発動向、主要用途、ベンダー動向、10年間の市場予測をまとめた最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年10月22日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「6G市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月15日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「6G市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「6G Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 345
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/6g-market/1126
IDTechExは長年にわたり通信技術の調査を続けており、本調査レポートでは6G市場に関する最新の調査結果を提供しています。当社の専門知識を基に作成され、6G技術の最新開発動向、主要用途、ベンダー動向、市場展望をご覧いただけます。取り上げている主な事項は、テラヘルツ技術動向、テラヘルツ通信向け半導体、テラヘルツ帯フェーズドアレイアンテナモジュール、6G無線分析、低損失材料、6G向けパッケージングの動向、再構成可能なインテリジェントサーフェス（RIS）、メタマテリアル、非地上系ネットワーク、D2C（ダイレクト・トゥ・セル）、ISAC（通信とセンシングの融合）、6G市場、今後の見通しなどが含まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332261&id=bodyimage1】
「6G市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 5G展開状況に即した6G開発と事業活動。5Gでの反省を踏まえ、ベンダーと通信事業者が得た教訓
- 主要地域での6G開発状況と今後のロードマップ概要（政府戦略、資金調達、協業関係など）
- 有力企業の6G事業概要（パートナーシップ、関連プロジェクト、ロードマップ、技術など）
6G技術動向
- 6G無線システム分析（短期・長期の技術目標、主な技術要件、主な課題、潜在的解決策など）
- 6G消費電力分析（定量分析での6G無線消費電力の主な課題）
テラヘルツ通信を実現する半導体技術
- シリコン系半導体（CMoS、SOI、SiGe）、GaAs・GaN、InP。詳細な技術ベンチマーク、開発の進捗状況、最先端デバイス、懸案事項、参入プレーヤーエコシステム
- テラヘルツ技術向け半導体の全体的動向
6G向けフェーズドアレイモジュール設計
- 100GHzを超えるフェーズドアレイで高いデータレートを得る方法について、技術的ニーズから基本的課題、現実的な解決策まで詳しく解説
- 最先端Dバンド（110～175GHz）フェーズドアレイモジュール例
6G向けパッケージング動向
- 6Gでの異種材料集積パッケージングとアンテナパッケージング動向の包括的概要
- ミリ波・テラヘルツ帯向け低損失材料（技術ベンチマーク、調査技術状況、各材料の徹底解説、包括的展望、事例など）
セルフリー・マッシブMIMO （技術ベンチマークと包括的概要を含む）
メタマテリアル
- 包括的概要、実際の応用事例、製造方法のベンチマーク、SWOT分析、参入プレーヤー状況
- 再構成可能なインテリジェントサーフェス（RIS）の包括的概要、ハードウェアのベンチマーク、RIS向けメタマテリアル、応用事例、主な課題など
非地上系ネットワーク（NTN）
- 包括的概要、各種NTN技術のベンチマーク、ユースケース、重要な発表、D2C（ダイレクト・トゥ・セル）サービス調査
6Gユースケース（モバイル通信以外）
- 包括的概要（特にセンシング・イメージング用途について）
市場予測
- 6G基地局の10年間市場予測
- RIS種類別（アクティブRIS、セミパッシブRIS、パッシブRISの3種類）再構成可能なインテリジェントサーフェス（RIS）の10年間予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/6g-market/1126
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
