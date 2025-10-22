楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア＞『相思相愛』『堕天』『大胆』『もしもピアノが弾けたなら』『セカンド・ラブ 』ピアノ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『相思相愛 ハ長調のやさしいピアノソロ／aiko 』
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
（キー）C （難易度）初中級
（投稿者コメント）
アニメ映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=-kdaHejRKvOpHbXZ
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1744
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】相思相愛 ハ長調のやさしいピアノソロ/aiko
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332216&id=bodyimage1】
『堕天 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Creepy Nuts 』
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
（キー）C （難易度）初中級
（投稿者コメント）
アニメ「よふかしのうた」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=rVhhpe0YMQBBntdA
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1745
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】堕天 最後までハ長調のやさしいピアノソロ/Creepy Nuts
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332216&id=bodyimage2】
『大胆 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／WANDS 』
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
（キー）C （難易度）初中級
（投稿者コメント）
アニメ「名探偵コナンvs怪盗キッド」テーマソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=25WX84gH-5vjeR9A
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1746
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】大胆 最後までハ長調のやさしいピアノソロ/WANDS
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332216&id=bodyimage3】
『もしもピアノが弾けたなら ハ長調のやさしいピアノソロ／西田敏行 』
『相思相愛 ハ長調のやさしいピアノソロ／aiko 』
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
（キー）C （難易度）初中級
（投稿者コメント）
アニメ映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=-kdaHejRKvOpHbXZ
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1744
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】相思相愛 ハ長調のやさしいピアノソロ/aiko
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332216&id=bodyimage1】
『堕天 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／Creepy Nuts 』
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
（キー）C （難易度）初中級
（投稿者コメント）
アニメ「よふかしのうた」主題歌。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=rVhhpe0YMQBBntdA
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1745
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】堕天 最後までハ長調のやさしいピアノソロ/Creepy Nuts
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332216&id=bodyimage2】
『大胆 最後までハ長調のやさしいピアノソロ／WANDS 』
投稿者：きだわたる 編曲：きだわたる
ピアノソロ譜
（キー）C （難易度）初中級
（投稿者コメント）
アニメ「名探偵コナンvs怪盗キッド」テーマソング。
かんたんに演奏しやすいよう、ハ長調のアレンジです。単音のみで演奏できる、 ドレミつき楽譜です。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=25WX84gH-5vjeR9A
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1746
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】大胆 最後までハ長調のやさしいピアノソロ/WANDS
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332216&id=bodyimage3】
『もしもピアノが弾けたなら ハ長調のやさしいピアノソロ／西田敏行 』