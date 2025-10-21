印刷会社の独自商品で「共助」を学ぶ！奥村印刷が西東京市総合防災訓練を支援

奥村印刷株式会社

奥村印刷株式会社（本社：東京都北区、代表取締役：奥村 文泰）は、2025年10月26日（日）に西東京市市民広場（保谷庁舎跡地）で開催される「西東京市総合防災訓練」に参加します。

昨年度の参加で大変ご好評をいただいたことを受け、本年も炊き出し訓練用として「折り紙食器 beak」を300食分を提供します。来場者の皆様には、ご自身で食器を組み立てて炊き出しを受け取るまでの体験を通して、災害時における「共助」の重要性を実践的に学んでいただけます。

■ 本年1月の盛況を受け、継続参加へ

当社は前回1月に実施された同訓練に初参加し、「beak」を用いた体験型の炊き出し訓練をサポートしました。当日は、用意した300食が短時間でなくなるほどの盛況となり、参加された市民の方々からは「防災を身近に感じながら、楽しく学ぶことができた」「いざという時に役立つと実感した」といった多くの反響が寄せられました。

この成果が評価され、本年も西東京市からの要請を受け、継続して訓練に参加する運びとなりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kskw8qOS_5w ]

■ 折り紙食器「beak」について

「beak」は、一枚のシートから簡単に組み立てられる、折り紙の発想から生まれた紙製食器です。保管時はA4サイズで場所を取らず、優れた省スペース性を実現します。耐水・耐油性を備え温かい食事にも対応でき、使用後は嵩張らず可燃ごみとして処理が可能です。

洗い物が困難な災害時の避難所や炊き出しの現場での活用に最適であるほか、アウトドアやイベントなど平時での利用も広がっているフェーズフリーの製品です。

■ 国内外で認められた機能性と社会性（主な受賞歴）

「beak」は、その独創性、実用性、そして社会課題解決への貢献性が高く評価され、国内外で数々の賞を受賞しています。

- 第48回発明大賞 考案功労賞- IPA2024 Global サステナビリティ部門 第1位- Asian Packaging Excellence Award（APEA）SUSTAINABLE PACKAGING部門 金賞- Asian Print Awards（APA）NEW TECHNOLOGY部門 金賞■ 奥村印刷の想い

私たちは、「beak」が防災を“自分ごと”として捉えるきっかけとなり、いざという時に助け合える地域社会の実現に貢献できると信じています。本訓練への参加を通じて「今日からできる防災」の輪を広げてまいります。

【西東京市総合防災訓練2025 開催概要】

日時： 2025年10月26日（日） 午前10時～午後1時

会場： 西東京市 市民広場（保谷庁舎跡地）

主催： 西東京市

当社内容：

- 炊き出し訓練における「beak」300食分の提供- 来場者による組み立て・配膳体験のサポート- 「beak」製品の展示および防災備蓄の提案

公式サイト：

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/iza/bosai/oshirase/sougoubousaikunren.html

奥村印刷株式会社

会社名：奥村印刷株式会社

https://www.okum.net/

設立：昭和22年9月3日

本社所在地：〒114-0005 東京都北区栄町1番1号

代表者：奥村文泰

事業内容：

【印刷事業】

商業印刷／出版印刷／事務印刷

【クリエイティブ事業】

企画・編集・デザイン

【デジタル事業】

WEB・システム制作

【SP関連事業】