アイユニバース、MUK社の「INGRACE」と連動したAI肌解析アプリの開発を実施

近年、個々の肌状態に合わせたスキンケア提案の重要性がますます高まっています。株式会社MUK（所在地：東京都港区、代表取締役：山本吉郎）と株式会社Eye Universe（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大）は、AI技術を活用したスキンケア支援アプリ「INGRACE（イングレイス）」を共同で開発し、2025年10月20日（月）～22日（水）開催の「ビューティーワールド ジャパン 大阪」にて正式リリースいたします。

■ 特徴

INGRACEアプリは、AI画像解析を活用して肌状態を可視化し、最適なスキンケアの継続をサポートするアプリです。

現在、以下の機能が利用可能です。

- 肌シミュレーション機能 スキンケアを継続した場合と行わなかった場合の未来の肌を比較表示。 ケアの重要性を直感的に理解できます。- AIコンシェルジュ機能 スキンケア機器や製品の正しい使い方をAIが24時間回答。 いつでも気軽に疑問を解消できます。

■ 今後追加予定の機能

今後のアップデートでは、以下の機能を順次リリース予定です。

- 肌スコア診断画像解析と生活習慣データから肌の健康状態をスコア化し、改善ポイントを可視化。- 肌記録管理スコア推移を折れ線グラフで表示し、季節や期間ごとの変化を分析可能。- お手入れ記録スキンケア機器の使用履歴をカレンダーで管理し、継続をサポート。- お手入れレッスン正しい使い方を動画でガイドし、初心者でも安心して実践できる環境を提供。

これらの機能を通じて、肌の変化を「見える化」しながら、AIが寄り添うパーソナルケア体験を実現します。

■ INGRACE

■ 今後の展望

- ioshttps://apps.apple.com/jp/app/ingrace/id6752682808- androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.ingracejp

今後もAIとデータを活用したパーソナライズ美容を推進し、ユーザー一人ひとりに最適なスキンケア体験を提供していきます。美容業界のデジタル化を支える新たなプラットフォームとして、今後も機能拡張を予定しています。

■株式会社MUKについて

株式会社MUKは、美容機器および関連商品の企画・開発・販売を行う企業です。サロン向け・一般向けの製品を通じて美容の新しい価値を提案しています。独自の開発力とデザイン性を強みに、美容業界におけるトータルビューティーソリューションを展開しています。

会社HP：https://muk-store.com/

■ 株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含む様々な分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/