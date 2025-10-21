ワークスアプリケーションズと共催ウェビナー開催決定──ユースケースで解説！経理担当者様が知っておきたい『AI活用の実践例』

ジンベイ株式会社

本ウェビナーでは、経理部門でのAI活用に関心をお持ちの皆さまに向けて、実務で使えるユースケースをもとに活用イメージをわかりやすく解説します。

なぜ「AIを導入しただけ」では成果につながらないのか、成果を出すために何が必要なのかを、具体的な事例を交えて掘り下げます。

お申し込みはこちら :https://www.worksap.co.jp/event/20251023-ai-jinbay/?utm_source=email&utm_medium=segMail&utm_campaign=251023_seminar_jinbay_WAP_Mailmagazine

▼セミナーで得られること

- 経理業務でAIを活用するための具体的なユースケース 請求処理、経費精算、仕訳入力など、実務ベースでのAI活用シーンを紹介します。- CopilotやChatGPTを「導入しただけ」で終わらせない運用ノウハウ 導入後に現場で成果を出すための体制づくりや、定着化のポイントを解説します。- AI導入で成果を出している企業の最新事例 実際に効果を上げている企業の取り組みをもとに、成功要因を掘り下げます。- 経理部門でのAI活用を始めるためのステップ ツール選定から導入・運用まで、経理担当者が最初に押さえるべき要点を整理します。

▼こんな方におすすめ

▼開催概要

- 請求書処理や入金消込など、日々の業務の効率化するヒントを知りたい方- 生成AIツールは導入しているが、経理実務でどう活用できるか悩んでいる方- 他社事例やユースケースを参考にして、自社で活用できるように情報収集中の方

日時：2025年10月23日(木) 16:00～16:45

場所：オンライン

参加費：無料（事前申込制）

登壇企業：株式会社ワークスアプリケーションズ：https://www.worksap.co.jp/

ジンベイ株式会社：https://jinbay.co.jp/

注意事項：・営業目的や参加特典目的でのご参加など、その他運営が不適切だと判断した場合、参加をご遠慮いただく場合がございます。

・本イベントの内容は、転載や二次利用などを固くお断りします。

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-7-1 BIZcomfort横浜西口 C-39

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイGenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0

■INSIGHT LABについて

「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」をミッションに、データ活用に特化した専門家として課題に応じた最適なデジタル支援を提供しています。

データ基盤の構築からAIの実装、地域のDX支援まで、幅広い領域で実務に根差したソリューションを展開し、企業・自治体の持続的な成長と変革を支えています。

法人名：ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社

代表者：代表取締役 社長 CEO 遠山 功

所在地：東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル33階

設立：2005年12月22日

URL：https://insight-lab.co.jp/