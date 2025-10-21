【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド
【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド
無料で資料をDLする :
https://tazna.io/contents-master-data-management
■ 【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド：概要
マスターデータマネジメント（MDM）は、バラバラに散らばった顧客・商品・取引先・拠点などの“基幹データ”を、全社で一貫した形に整え、確度高く使い回すための仕組みです。
データが増えるほど、重複・表記揺れ・不整合がビジネスの摩擦を生み、意思決定を鈍らせます。
本資料では、最新の実践とリサーチを踏まえて、MDMの基礎からガバナンス、技術選定、KPI設計、実装ロードマップまでを俯瞰し、明日から使える具体策に落とし込みます。
文系や初心者でもわかりやすいように、失敗しない導入の勘所を体系的に解説します。
【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド
＜こんな方におすすめ＞
- "マスターデータマネジメント(MDM)"に興味のある方・活用を検討されている方
- 自社にあるデータが活用できない状態にある方
- 自社にあるデータを活かしていきたい方
- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方
無料で資料をDLする :
https://tazna.io/contents-master-data-management
■ 【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド：目次- はじめに
- 企業価値を最大化するMDMの基礎
- - 「マスターデータ」とは何か：定義・対象範囲・“公式な単一の真実”
- - MDMとDWH/CDP/PIMの違い：混同しやすい周辺領域の線引き
- - MDMの代表アーキテクチャ（レジストリ／コンソリデーション／コエクジスタンス／トランザクショナル）
- 成功するMDM戦略とデータガバナンス
- - ガバナンス体制・役割分担（RACI）とデータ所有権の設計
- - データ品質マネジメントの原則：ISO 8000とFAIRの活用
- - 人材・運用プロセスの要諦――“ツール導入”だけでは成果にならない理由
- 技術選定とモダンMDMの実装パターン
- - 同期・公開の設計：API／イベント駆動とサバイバーシップルール
- - マッチング＆マージの精度設計：識別子設計・類似度・グラフ活用
- - ベンダー選定のチェックリスト：アナリストレポートを読み解くコツ
- ビジネス価値の可視化とKPI／ROI
- - カスタマー360の成果設計：解約率・LTV・CAC改善をどう測るか
- - プロダクトMDMとサプライチェーン：GS1/GDSN・PIM連携の実践
- - 価値実証（PoV）から全社展開へ：KPI設計と投資判断の勘所
- 実行ロードマップとリスク管理
- - 90日で“動く最小構成”をつくる：領域選定と初期成功の作り方
- - クレンジングとゴールデンレコード：現場が使いたくなる品質基準
- - スケールアウト設計：マルチドメイン、クラウド、AI活用の次の一手
- まとめ
無料で資料をDLする :
https://tazna.io/contents-master-data-management
■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ
"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)
【データ活用者・DX担当者必見】
"データ活用"に必要なナレッジを網羅した
『データ活用お役立ち資料3点セット』
になります。
パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)
【"データ"と"AI"理解の決定版】
生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』
になります。
Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)
【"Excel×AI"を分析にフル活用】
Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。
■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)
データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。
そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。
POINT１.：設計書を自動でつくる
BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。
表示されている指標の意味は答えられますか？
表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？
タヅナなら、すべて一目瞭然です。
POINT２.：データの背景を理解する
タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。
誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。
タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。
POINT３.：基盤を作る前に活用する
私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。
だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。
タヅナなら、開発と現場がひとつになります。
■ 会社概要
会社名：株式会社パタンナー
代表者：深野 嗣
所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15
事業内容：
- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング
- データ人材育成・組織開発
コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)
データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/