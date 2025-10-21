■ 【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド：概要

マスターデータマネジメント（MDM）は、バラバラに散らばった顧客・商品・取引先・拠点などの“基幹データ”を、全社で一貫した形に整え、確度高く使い回すための仕組みです。

データが増えるほど、重複・表記揺れ・不整合がビジネスの摩擦を生み、意思決定を鈍らせます。



本資料では、最新の実践とリサーチを踏まえて、MDMの基礎からガバナンス、技術選定、KPI設計、実装ロードマップまでを俯瞰し、明日から使える具体策に落とし込みます。

文系や初心者でもわかりやすいように、失敗しない導入の勘所を体系的に解説します。

＜こんな方におすすめ＞

■ 【企業価値を最大化する実践的なアプローチ】マスターデータマネジメント(MDM)完全ガイド：目次

- "マスターデータマネジメント(MDM)"に興味のある方・活用を検討されている方- 自社にあるデータが活用できない状態にある方- 自社にあるデータを活かしていきたい方- 自社にあるデータを活用し、AIの導入・推進していきたい方

