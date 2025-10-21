【11/6 14:00開催】新規開拓から取引拡大まで！ABM戦略に欠かせない顧客データ統合と顧問アプローチ手法！

株式会社UPDATA

既存顧客営業に特化したカスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess(https://magicsuccess.tech/)（マジックサクセス）」を提供する株式会社UPDATA（本社：東京都港区、代表取締役：岡村雅信）は、2025年11月6日（木）に、株式会社エスプール様とウェビナーイベントを開催いたします。

お申し込みはこちら：https://us02web.zoom.us/webinar/register/8817573235489/WN_Xra4E66cS8Kb2YLWSnYqxA#/registration

開催背景

ABM戦略を進める上で欠かせないのは、データに基づく精緻なアプローチと、信頼できる人脈からの突破口。 本ウェビナーでは、顧客データ統合によるデータドリブンなアクション設計と、顧問の紹介による新規部署・グループ企業への開拓手法をお届けします。 営業・CS部門が抱える「リードを増やしても接点が広がらない」「新しい部署へ入り込めない」といった課題に、実践的な解決策を組織運営にお役立てください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57412/table/26_1_b78ed24e3e958c13a74f292c5db2a3a4.jpg?v=202510220827 ]

弊社登壇者プロフィール

関戸 翔太

株式会社UPDATA 執行役員

大学在学中に東京都主催の起業家コンテストで優勝。同年にDaDaStock株式会社を設立。その後2008年にUPDATA参画。営業、制作、CSなどを経験した後、不動産テック事業の事業責任者に就任。SMB向けから、中堅・大手向けのサービスに変更し、高い収益性を実現。現在はMagicSuccessのグロースマネージャーおよび不動産テック事業の事業責任者を兼任。

株式会社UPDATA

■カスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess」について

MagicSuccessは、株式会社UPDATAが提供する国産カスタマーサクセスプラットフォームです。強力なノーコードデータ基盤により、あらゆる顧客データを統合し、完璧な360°顧客ビューを構築します。統合データを活用して状態変化を検知するシグナルやヘルススコア、戦略的なエクスパンションを実現するアカウントプラン機能を備え、アップセル・クロスセル率450％向上、チャーン50％削減、担当顧客数2倍といった実績を生み出しています。エンジニア工数をほとんど必要とせず、最短2週間で導入可能です。

https://magicsuccess.tech/



■カスタマーサクセスメディア『CS NOW』

CS NOWはカスタマーサクセス業務に携わっている方、カスタマーサクセス組織を持つ経営者の方、カスタマーサクセスに興味のある経営者や従業員の方向けに、カスタマーサクセスに関する有益なコンテンツを発信する事で、カスタマーサクセス普及や発展を加速させるオウンドメディアです。

https://media.updata.tech/



■会社概要

株式会社UPDATAは「データで人類をアップデートする」をミッションとするDXソリューションの企画・開発・提供をしているテクノロジーベンチャーです。



会社名：株式会社UPDATA(https://updata.tech/)

代表者：代表取締役 岡村 雅信

所在地：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階B室

資本金：8250万円（資本準備金含む）

設立：2007年9月

事業内容：カスタマーサクセス向けの支援ツール、不動産業界向けDXソリューションの提供



