C社におけるIFS Cloudによるランニングチェンジ対応事例を公開～設計変更時の在庫ロス40％削減・現場作業時間75％短縮を実現～

株式会社アルファスト（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岩堀健太郎）は、自動車部品メーカーC社におけるIFS Cloud導入事例を公開しました。

本事例では、設計変更（ランニングチェンジ）に伴う在庫ロス削減と現場負荷軽減を目的に、IFS Cloudを活用した業務改革を実現しています。

C社は、年に数十回もの製品リビジョンアップを行う中堅メーカー。従来は設計変更時に旧部品の在庫を手動で管理していたため、在庫の残存や切替ミスが課題でした。

アルファストはIFSの代替構成機能を活用し、新旧部品の互換性や在庫消化を自動で制御するソリューションを設計。結果として、旧部品在庫の廃棄コストを年間40％削減、部品切替作業時間を75％短縮しました。

生産管理部の主任は「IFSが自動で切替タイミングを提案してくれるので、現場の混乱が激減した」とコメント。調達部課長も「設計変更後の在庫ロスがほぼなくなり、コスト面でも大きな効果があった」と語ります。

アルファストでは今後も、製造業の現場課題に寄り添いながら、IFS Cloudを活用したDX推進とグローバルな業務変革を支援してまいります。

