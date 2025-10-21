「Authors Harajuku」を期間限定でオープン

NTT都市開発株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康、以下「当社」）は、デザイン・イノベーション・ファームTakram（本社：東京都渋谷区、代表 田川 欣哉）と建築事務所Puddle（本社：東京都江東区、代表取締役社長 加藤 匡毅）とともに、ポップアップイベント「Authors Harajuku（オーサーズ ハラジュク）」（以下「本スペース」）を、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間限定で渋谷区神宮前にオープンすることをお知らせします。

当社は、2018年から継続的に、国内外の街と人、街と暮らしの関係をリサーチし、 “新しい街づくりの可能性” を探索しています。今回の取り組みは、その知見をもとに、都市の中に文化や生活が交差する「場」を立ち上げる試みです。

本スペースのテーマは、“文化のよりみち”。19世紀の都市計画や文化を象徴する空間として知られる「パサージュ」をメタファーとして、多種多様なコンテンツが一つの建物に混在し、原宿のローカルコミュニティと気ままに街を散策する人たちが行き交うスペースとなります。

当社は、本スペースを通して街に新しいつながりを創出し、地域社会の文脈を活かした文化の芽がうまれることをめざします。

Authors Harajuku 外観イメージ■「Authors Harajuku」について

本スペースは、音楽、植物、書籍、コーヒー、クラフトビールなど、日常の中にある“文化の断片”を集めた空間です。音に耳を澄まし、香りを味わい、言葉に触れ、緑に癒される--そんな体験を通して、自分の生活と都市との関係を見つめ直すことができる空間です。

出店予定のコンテンツ

〈Beatink Listening Space〉：レコードレーベル〈Beatink〉がプロデュースするハイエンドなリスニングエリア。「曇りなき正確な音」を追求するスピーカーブランド〈BWV〉、そして空間演出を手がける〈OFFICE KINPON〉とのコラボレーションにより、音響と空間が有機的に融合。選び抜かれた音源をかつてないクオリティで体感できる、特別なリスニング体験を提供

〈OVERVIEW COFFEE〉：再生有機農法、または同農法に切り替えを検討している農家のオーガニック認証を取得したコーヒー豆を専門に取り扱う、スペシャルティコーヒーロースター

〈DIG THE LINE〉："Connecting Craft"をスローガンに、ヨーロッパのクラフトビールの発掘・輸入販売を手掛ける

〈COUNTER BOOKS〉：グローバルメディア『タイムアウト』で2024年の世界で最もクールな街のひとつに選ばれた学芸大学で話題の書店

〈THE PLANT SOCIETY TOKYO〉：「日々の暮らしの中にグリーンを。」を標榜に植物のある暮らしを提案するオーストラリア・メルボルン発の植物店

このほか、デザイン・イノベーション・ファームTakramと建築設計事務所Puddleが共同で運営する“分室”オフィスなどを設ける予定です。これらを通じて、多様なライフスタイルや価値観を提案します。

また、期間中は〈OVERVIEW COFFEE〉による「コーヒーテイスティング・ワークショップ」など出店店舗が主催するワークショップや、旅する移動映画館〈Kino Iglu〉による映画上映、さまざまな方をゲストに迎えたイベント、トークセッションのほか、ポッドキャストの公開収録も予定しています。

詳細は公式Instagram（@authors_event）およびnote（https://note.com/uddesign）にて順次お知らせします。

Authors Harajuku 空間イメージ・今回のために設計された什器イメージ

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/115_1_080f77dbc47886207540137f0b3942e3.jpg?v=202510220657 ]

【お問い合わせ先】

NTT都市開発株式会社 デザイン戦略室 nttud-design-gm@ntt-us.com