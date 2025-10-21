【新サービス】CPA保証型のマーケティングサービス「ShairUP（シェアップ）をリリース」

COELU株式会社

COELU株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、CPA保証型（成果報酬型）のマーケティングサービス 「ShairUP（シェアップ）」 をリリースしました。

本サービスは、企業が抱える「マーケティング投資のリスク」を最小化しながら、ターゲットとの接点保有率（share）を高め、商談の席（chair）に導く、CPA保証型マーケティングサービスです。

■ サービス開発の背景

近年、マーケティング手法の多様化・高度化に伴い、費用対効果の高い施策選択が難しくなる中、リード単価（CPL）の高騰やインバウンド施策の限界を感じるBtoB企業が増えています。

「商談が取れる確率が読めない」「リードの質が安定しない」という課題に対し、COELUは営業・マーケティング双方の視点から再構築を行い、“成果が出るまで費用が発生しない” CPA保証型モデルを開発しました。

■ ShairUPの特徴

特徴１.：条件に応じて単価が変動する、柔軟な成果報酬モデルの提供

成果地点（商談・リード・資料請求など）やターゲット条件に応じて、報酬単価を柔軟に設計。

業界や目的に合わせたカスタマイズが可能で、ROIの最大化と費用対効果の最適化を同時に実現します。

“成果が出るまで費用が発生しない”というShairUPの思想を支える中核の仕組みです。

特徴２.：商談設計または高精度なリード創出に最適化されたアプローチを実行

単なるアポイント取得ではなく、商談化率・受注確度を見据えたコミュニケーション設計を重視。

顧客の購買フェーズや意思決定構造を踏まえ、「最も商談に近いリード」を創出します。

特徴３.：ターゲット属性に応じたリード定義と接点獲得戦略の設計

BANT条件（予算・決裁・ニーズ・時期）などの属性設計を企業単位で再定義し、

業界・従業員規模・商材特性に応じた接点戦略を構築。ターゲットリストの粒度を精緻化することで、商談の質とLTV向上を両立します。

URL：https://www.coelu.co.jp/service/shairup

問い合わせ先：contact＠coelu.co.jp

■ 代表コメント

「ShairUPは“成果が出るまで費用をいただかない”という、私たちの思想をそのまま形にしたサービスです。 マーケティングの“攻め”をもっとシンプルに、そして確実に。 COELUは、クライアントの事業成長を共に『超える』存在であり続けます。」 - COELU株式会社 代表取締役社長 三浦航太

■ 会社概要

社名：COELU株式会社

本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階

代表者：代表取締役社長 三浦航太

事業内容：カンパニーグロース支援事業

TEL：03-6822-2268（代表番号）

URL：https://www.coelu.co.jp/