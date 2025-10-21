公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）は今年度、京都府医師会のご協力の下に制作し、KBS京都で放映した番組「赤ひげのいるまち おせっかいの輪が広がる～京都の地域医療～」を再編集した動画を、10月20日に公開した「赤ひげのいるまち（徳島県編）」に続いて、翌21日に日本医師会公式YouTubeチャンネルで公開しました。

赤ひげのいるまち（京都編）の動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=YVZvLb77ejE

同番組は地域住民に、その地域の医療的課題や「日本医師会 赤ひげ大賞」について知ってもらうとともに、地域医療や医師会活動に関心のある医学生を一人でも多く増やすことを目的として制作しているものです。

「日本医師会 赤ひげ大賞」とは :https://www.akahige-taishou.jp/

今回の番組では京都大学並びに京都府立医科大学の医学生が、長年にわたって地域医療に従事してきたことが評価され、第13回「日本医師会 赤ひげ大賞」で「赤ひげ功労賞」を受賞した渡辺康介先生を始め、松井道宣京都府医師会長が院長を務める医療機関などを訪問。地域医療に携わる意義や医師会の活動、京都府が抱える地域医療の課題などを学んでいる様子が描かれています。

日本医師会では、「今年度制作したもう一つの赤ひげのいるまち（徳島県編）と併せて、ぜひ、ご覧頂き、全国には地域医療を守るため地道に活動を続けておられる医師がたくさんいらっしゃること、そして、その活動を支援することなどを通じて地域住民の健康を守る活動を行っている医師会の存在をぜひ知っていただきたい」としています。

赤ひげのいるまち（徳島県編）はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=qOtOu2mKPzY

