Í§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡©Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤«¤éÅ°Äì²òÌÀ¡ª
Í§Ã£¤È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿°ÛÀ¤Ë¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îø°¦¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Îß·×²ñ°÷¿ô3500Ëü¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¸Ø¤ë½Ð²ñ¤¤¡¦Îø°¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥áー¥ë¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ù¥Ã¥¯¡¡ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¡https://happymail.co.jp/ ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢À®¿ÍÃË½÷200¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÍ§Ã£¤È¤ÎÎø°¦¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ä´Ø·¸¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/friend-to-couple/
¢¨1¡§2024Ç¯6·î»þÅÀ
1.°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡ÖÌó6³ä¡×
À®¿ÍÃË½÷200¿Í¤Ë¡¢°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í§¾ð¤«¤éÎø°¦´¶¾ð¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÛÀ¤È¤ÎÍ§Ã£´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Í§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡ÖÌó50¡ó¡×
À®¿ÍÃË½÷200¿Í¤Ë¡¢°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3.Í§Ã£¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ
Â³¤¤¤Æ¡¢°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤È¸òºÝ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀ®¿ÍÃË½÷96¿Í¤Ë¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤È½÷À¤ÎºÇÂ¿²óÅú¤Ï¡¢¡Ö°ÛÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤È¤Ï¡¢ÀÊÌ¤ò°Õ¼±¤»¤º¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÈá¤·¤¤¤È¤¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ì½ï¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¤·¤µ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ìÃ×¤Ê¤É¡¢ÆâÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Í§Ã£¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
4.¡Ú·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÛÍ§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡
°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤È¸òºÝ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÀ®¿ÍÃË½÷¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË½÷¤È¤â¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¥Çー¥È¤ËÍ¶¤¦¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Í§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
4-1.¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë
°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ®¤¢¤ê¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡»¡»¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤À¤è¤Í¡×¡Ö¡»¡»¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤È¹¥¤¤Ê¿Í¤òË«¤á¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ë¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4-2.2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë
Í§Ã£¤ËÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
1ÂÐ1¤Î¾õÂÖ¤À¤È²ñÏÃ¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ì¤Æ¿ÆÌ©ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤ÈÇã½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¾Ð´é¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤ä¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
4-3.¥Çー¥È¤ËÍ¶¤¦
Í§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Çー¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Öº£Æü¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö±Ç²è¤Ç¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¶¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Í§Ã£¤òÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº£ÅÙ¥Çー¥È¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ÛÀ¤È¤·¤Æ¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4-4.ÃË¤é¤·¤µ¡¦½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë
Í§Ã£¤Î°è¤òÃ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤é¤·¤µ¡¦½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2¿Í¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥¤·¤¯µ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ÛÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4-5.·Ú¤¤¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë
Í§Ã£¤Ë°ÛÀ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢·Ú¤¤¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¤Ë¸ª¤äÏÓ¤ò¥Ý¥ó¥Ã¤ÈÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢´ò¤·¤¤¤È¤¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Í§Ã£¤ÎÆÃÄ§
À®¿ÍÃË½÷200¿Í¤Ë¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡Ö¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ä¡ÖÏ²ÈñÊÊ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷¤Çº¹¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡¦¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡ÖÃËÊÊ¤¬°¤¤¡¦½÷ÊÊ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ï½÷À¤ÎÍÆ»Ñ¤ò½Å»ë¤·¡¢½÷À¤ÏÃËÀ¤ËÀ¿¼Â¤µ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Í§Ã£¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
5-1.À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤
¥·¥ß¤Î¤Ä¤¤¤¿ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¡¦»õ¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÏÉÔ·é¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâÌÌ¤ÎÉ¾²Á¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤ÃË½÷¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎø¿Í¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5-2.¾ð½ïÉÔ°ÂÄê
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÍ§Ã£¤âÎø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ø¥éµ¤¼Á¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÄøÅÙ¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Îø¿Í¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
5-3.¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤
¾ï¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
- ÃÙ¹ï¤ä¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¬Â¿¤¤
- ¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤¹¤ë
- Å¹°÷¤Ë²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë
¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥ëー¥ë¤ä¥Þ¥Êー¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ï¼±¤Î¤Ê¤µ¤Ë¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Í§Ã£´Ø·¸¤¹¤éÀä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
5-4.Ï²ÈñÊÊ¤¬¤¢¤ë
¾×Æ°Çã¤¤¤¬Â¿¤¤¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Ï²ÈñÊÊ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÍ§Ã£¤À¤È¡¢Îø¿Í¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¼ý»Ù¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
6.Í§Ã£¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Îø¿Í¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÏÌó50¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤Ã¤«¤±¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ë°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë2¿Í¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Îø¿Í´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§À®¿ÍÃËÀ¡¦À®¿Í½÷À
¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊì¿ô¡§ÃËÀ100Ì¾¡¦½÷À100Ì¾¡Ê¹ç·×200Ì¾¡Ë
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î18Æü
Ä´ºº¼Â»Ü¼çÂÎ¡§¥Ï¥Ã¥Ôー¥áー¥ë¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¡Ë¡Êhttps://happymail.co.jp/¡Ë
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ù¥Ã¥¯
´ØÏ¢¥Úー¥¸¡§https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/friend-to-couple/
