【10日間で80万人を動員】日本全国の学生が資金調達する10日間「Giving Campaign 2025」が無事終了しました

株式会社AlumnoteGiving Campaign 2025で集まったデータ集

「次世代の教育に資本をまわす」をミッションに掲げる株式会社Alumnote(アルムノート、本社:東京都千代田区、代表取締役:中沢冬芽)が開催する“学生による”資金調達イベント「Giving Campaign 2025」（主催：全国の各大学／一般財団法人高専人会／株式会社Alumnote、後援：文部科学省〈大学カテゴリーのみ〉）は、2025年10月10日（金）よりスタートし、2025年10月19日（日）21時をもって無事終了いたしました。

10日間で過去最多の80万人を動員、総創出寄付金額は1.6億円

6回目の開催となる今回は、全国110大学それぞれの主催による大学カテゴリーに加え、高等専門学校（高専）・学生連合の合計3カテゴリーでGiving Campaignを開催し、過去最多となる約2,800団体が出場しました。

これらの約2,800の学生団体に対して、10日間という限られた期間にも関わらず、昨年の参加者約47万人を大きく上回る80万人以上の方から温かい応援（応援票・ご寄付）が寄せられました。

結果として、個人・法人より合わせて合計約1.6億円の寄付が行われました。

「Giving Campaign 2025」テーマ『セカイをイカセ。』[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DcjXco3bJ-A ]

今年のテーマは挑戦と情熱を込めた『セカイをイカセ。』。

「Giving Campaign」という場で、卒業生や保護者・地域の皆さま・企業関係者からの応援を追い風に、学生が今夢中になっている挑戦をさらに前へ進めてほしい--その願いを込めました。

キャンペーン期間中は、参加各大学・高専や周辺施設等で、テーマに連動したポスターなどの掲出を行いました。

また、各種SNSでは#セカイをイカセのハッシュタグとともに学生団体による多くの発信が見受けられました。

SNSでは、参加学生による広報活動が活発に行われました

XやInstagramでは、#GivingCampaignを用いたキャンペーンに関する投稿が多数投稿されました。

各団体、自身の活動をPRするために活動写真を掲載したり、紹介動画を作成したりなど、創意工夫が見られました。

また、キャンペーン終了後2日目にもかかわらず、期間中に寄せられた応援に対するお礼を伝える投稿も多数見受けられます。詳しくは、各種SNSにて#GivingCampaignで検索してください。

Xで#GivngCampaignを検索(https://x.com/search?q=%23GivingCampaign&src=typeahead_click)

Instagramで#GivingCampaignを検索(https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23givingcampaign)

そのほかにも、主催大学の近隣地域にある公共交通機関や商業施設にも、大学および学生の呼びかけによってキャンペーンに関するチラシや広告の出稿が行われました。ご協力いただいた皆様には心より感謝いたします。

運営会社であるAlumnoteは、引き続き自社のミッションである「次世代の教育に資本をまわす」に沿った事業を展開してまいります。

開催概要- 名称：Giving Campaign 2025- 期間：2025年10月10日（金）9:00～10月19日（日）21:00- 主催：全国の110大学（大学カテゴリー）／一般財団法人高専人会（高専カテゴリー）／株式会社Alumnote（学生連合カテゴリー）- 運営：株式会社Alumnote- 後援：文部科学省（大学カテゴリーのみ）- Giving Campaign 特設サイト：https://www.giving-campaign.jp/

カテゴリーの詳細は下記画像をご覧ください。

各カテゴリーの開催概要については、それぞれのプレスリリースをご参照ください。

