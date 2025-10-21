「REDEE Gaming」とジー・プラン株式会社　eスポーツチームスポンサー契約を締結

REDEE株式会社

eスポーツイベントの企画・運営を手掛けるREDEE株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：密山 裕貴）と、ポイント・人・情報をつなぐ「マーケティングプラットフォーム」を提供するジー・プラン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 庸真）は、2025年9月よりREDEE株式会社が運営するeスポーツチーム「REDEEGaming」へのチームスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

国内eスポーツ市場は、2025年には約180億円規模へ成長すると予測されており、特にZ世代・α世代との新たな接点として大きな注目を集めています。その中で、REDEE Gamingは競技にとどまらず、教育・地域活性・企業連携を融合させた、日本唯一のハイブリッド型eスポーツチームとして活躍しており、その社会的価値と将来性に深く共感いただき、今回のスポンサーシップを決定頂きました。

「REDEEGaming」は、行政機関や法人に対して、eスポーツを活用した採用支援、ブランディング、マッチング、リスキリングを提供します。Z世代が特に関心を持つeスポーツを取り入れることで、従来の方法とは異なる新しいアプローチを実現し、より効果的な支援を行います。

さらに、学生に対しては、学びと成長の機会を提供し、企業との直接的な交流の場を創出します。

具体的には、eスポーツを活用したイベントを開催し、学生自身が企画や運営に携わることで、主体的に考え、行動できる環境を整えます。また、eスポーツの魅力を生かし、誰もが関心を持ちながら楽しく学べるキャリア支援を実施して参ります。

REDEEGaming公式サイトはこちら

https://gaming.redee.co.jp/

■ジー・プラン株式会社について

ジー・プラン株式会社は、ポイント・人・情報をつなぐ「マーケティングプラットフォーム」を提供しています。20年以上にわたり培ってきたポイント事業の知見を基盤に、ポイント交換プラットフォーム事業をはじめ、広告代理事業やメディア事業を展開。企業のマーケティング課題を解決するとともに、生活者へ価値ある体験を届けています。

【会社概要】

社名 ： ジー・プラン株式会社

設立 ：2001年2月9日

代表者 ： 代表取締役執行役員社長 竹内 庸真

所在地 ： 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4

品川シーサイドパークタワー3F

事業内容 ：Gポイント事業、メディア事業、ポイントプラットフォーム事業

広告代理事業

ホームページ：https://www.g-plan.net/

■REDEE株式会社について

REDEE株式会社は、「すべての世代に質の高いエデュテインメントを提供する」を理念に掲げ、eスポーツをハブとした多様な事業を展開するプロフェッショナル集団です。「イベント事業」「法人・学生連携事業」「店舗事業」を三本柱とし、eスポーツ大会の企画・運営からデジタル人材の育成、地域社会との共創までを手掛ける「人材育成プラットフォーム」として、未来の課題解決を目指しています。

REDEE株式会社

本社：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町614 関電不動産京都ビル 2F

設立：2023 年 7 月

代表者：代表取締役 密山 裕貴

事業内容：直営店舗運営、公民連携事業、クライアントワーク事業、eスポーツビジネス開発など

URL: https://redee.co.jp/

mail：info@redee.co.jp