勤次郎「第10回【関西】総務・人事・経理Week」に出展

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、2025年11月19日（水）～21日（金）、インテックス大阪にて開催される「【関西】総務・人事・経理Week」内の専門展「健康経営 EXPO」へ出展します。7月の名古屋展に続き、関西エリアの企業様にも、企業の働き方改革と健康経営(R)を支援するHRMソリューション『Universal 勤次郎』を実際に体験・ご相談いただける場をご用意しました。

今回の展示では、「就業・勤怠管理」「健康管理」システムに加えて、7月にリリースした新製品『Universal 勤次郎 人材管理』も出展。実際の画面をご覧いただきながら、人材管理業務を支援する新たなソリューションをご紹介いたします。

■働き方と健康の一元管理があなたの組織を強くする！

当社ブースでは、就業・勤怠管理、健康管理、人材管理をはじめとするHRMトータルソリューション『Universal 勤次郎』のデモンストレーションをご用意し、実際にサービスに触れていただきながら、サービス概要や機能、活用例を詳しくご紹介します。

また、今回のブースは、“働く人がいきいきと活躍できる場”をイメージし、自然と人の調和をテーマにした緑や木のぬくもりを感じられるデザインで統一しました。働き方改革や健康経営の重要性が高まるなか、来場者の皆さまがリラックスしてサービスを体験・相談できる、心地よい空間を目指しました。

■柔軟な就業管理で業務効率を大幅に改善

『Universal 勤次郎 就業・勤怠管理』は、さまざまな業種・業態の働き方にも、会社独自の就業ルールにも柔軟に対応いたします。勤務間インターバルの適用で従業員の過労や事故リスクを減らし、社員が安心して働ける環境づくりをサポート。立場や利用する機能に合わせて、利用者ごとにトップページをカスタマイズできるなどユーザーに寄り添ったUI/UXで、スムーズな情報登録・取得を可能にします。さらに、権限設定や申請承認、工数／応援勤務管理、残業管理などの機能を活用することで、管理業務の効率化とさらなる働き方改革を実現します。

■健康経営で社員がいきいきと働ける職場づくりをサポート

労働安全衛生法の改正により、50人未満の事業場にもストレスチェックの義務化が見込まれ、企業規模を問わずメンタルヘルス対策と健康経営への関心が高まっています。

『Universal 勤次郎 健康管理』は、ストレスチェックの計画から報告書作成までを一元管理。PCやスマートフォンでの直感的な受検や、リアルタイムでの結果確認も可能です。また、健康診断の予約からデータ管理・分析までをまとめて管理し、AIによるリスク予測で将来の健康リスクにも備えます。特殊健診やアルコールチェックにも対応し、幅広い業種で活用できます。

AIを活用した「離職分析機能」も搭載し、従業員のストレスチェック結果をもとに、離職の傾向や要因を予測・可視化することで、離職率の低下と優秀な人材の定着に貢献します。

■新製品『Universal 勤次郎 人材管理』を初展示

『Universal 勤次郎 人材管理』は、30年以上にわたり労務管理ソリューションをご提供し、多数の導入実績とノウハウを蓄積してきた勤次郎株式会社が、これまでの知見とお客様の声をもとに開発した人的資本を最大化する新たなシステムです。クラウドとオンプレミスの両環境に対応し、あらゆる業種・企業規模に適応する柔軟性と、誰にでも扱いやすいUI/UXを備えています。

従業員の入社から、基本情報や所属、雇用区分、退職までの履歴を一元的に管理することで、日々のHR領域の業務を効率化し、情報の一気通貫を実現します。初期リリースでは、基本的な情報管理機能に特化し、今後は「採用管理／情報管理／業務運用／人事評価（タレントマネジメント）」など、企業活動の最も重要な基盤であるHR領域を支える機能を順次追加していく予定です。

■経営から現場まで、様々な課題解決方法をご提案

・法改正や多様な勤務形態への対応により、就業・勤怠管理の複雑化にお悩みの方

・ストレスチェックや健康診断を義務対応で終わらせず、有効活用したい方

・離職率やメンタル不調の増加に不安を感じる経営層・管理職の方

・人手不足のなか、限られたリソースで健康管理と業務効率化を両立したい方

会場では、ご相談に応じて、働き方と健康の一元管理による最適な課題解決策をご提案いたします。

■開催概要

『Universal 勤次郎』製品サイト :https://www.kinjiro-e.com/universal-kinjiro/

「【関西】総務・人事・経理Week」は、人事部門を支援する最新ソリューションが一堂に会する関西最大規模のバックオフィス・経営者向け専門展示会です。

会場では出展製品を一挙に比較検討でき、製品のデモ体験やその場で商談・相談が可能です。また、国内トップ企業の経営者・役員による人事部門向けのセミナーも多数開催されます。

名称：第10回【関西】総務・人事・経理Week

公式URL：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp.html#/

主催：RX Japan株式会社

会期：2025年11月19日（水）～21日(金) 10:00～17:00

会場：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展ブース：HR EXPO 小間番号16-56

招待券：https://www.kinjiro-e.com/ir-HealthEXPO-251119

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。