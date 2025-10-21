株式会社WHERE、創立10周年を記念し「地域プレイヤーズファイル WHO」を公開

株式会社WHERE

2025年10月21日、地域プロデュース事業を手がける株式会社WHERE（本社：東京都、代表取締役：平林和樹）は、創立10周年を迎えました。これまで共に歩み、支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

この節目を記念し、全国で地域づくりに携わるプレイヤーを紹介する特設サイト

「地域プレイヤーズファイル WHO（フー）」を公開いたします。

「信頼のつながり」から始まる、次の10年へ

WHEREは2015年の創業以来、「ともに、地域をつくる」を理念に掲げ、自治体・企業・個人と連携しながら、地域活性化や人材育成に取り組んできました。

その根底にあるのは、地域の方々との“信頼”あるつながりです。

今回開設する特設サイト「WHO」は、これまでに出会い、共に地域を動かしてきた方々を紹介し、その活動や想いを伝え・繋ぎ・広げていくことを目的としています。

特設サイト「地域プレイヤーズファイル WHO」について

名称：地域プレイヤーズファイル WHO（フー）

公開日：2025年10月21日（火）※株式会社WHERE創立10周年

掲載内容：

全国で活躍する地域プレイヤーのプロフィールを紹介。

所属、活動拠点、事業テーマ、SNSなどの情報を通して、地域での実践者を可視化します。

URL：https://10th.whereinc.co.jp/

連携メディア：

アナタに紡ぐ、ひとと地域のドキュメンタリーWEBメディア「LOCAL LETTER」

（活動記事やインタビューと連動予定）

本サイトは、WHEREがこれまで築いてきた全国の信頼をもとに、「地域プレイヤー同士が信頼でつながるデジタルアーカイブ」として公開します。

株式会社WHERE代表取締役のご挨拶

この10年間、私たちは「ともに地域をつくる」という想いのもと、全国各地の仲間と歩みを進めてまいりました。

その一つひとつの出会いと挑戦が、今日の株式会社WHEREという組織を形づくっています。

10周年という節目を迎えるにあたり、これまで信頼とともに歩んできた皆さまへの感謝を新たにするとともに、次の10年に向けて、未来を切り拓くさらなる“意志”と“事業”を生み出していきたいと考えております。

2025年10月21日

株式会社WHERE

代表取締役 平林 和樹

株式会社WHEREについて

設立：2015年10月21日

代表者：代表取締役 平林 和樹

所在地：東京都

事業内容：地域活性化に関する企画・運営、WEBメディア「LOCAL LETTER」の運営、人材育成・研修事業「WHERE ACADEMY」

URL：https://whereinc.co.jp/

