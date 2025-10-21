Ninout、Dreamforce 2025 出展報告

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、Ninout）は、グローバル企業への導入実績の増加に伴い、さらなるAIフォームの認知拡大を目指して2025年10月14日～16日に開催された「Dreamforce 2025」に出展いたしました。

出展の背景

Dreamforceは、サンフランシスコで23年目を迎え、イベント開催に伴い1億3000万ドルの収益と3万5000人の雇用創出が見込まれる「世界最大のAIイベント」と称されます(*1)。

Ninoutは、オンライン・オフライン、社内・社外を問わず、あらゆる顧客接点において営業を強くするAIフォームを提供しています。日本国内に留まらず、グローバル企業への導入実績も増加しており、Salesforceと最新のAI技術を活用した営業力強化や業務改善を実現しています。今回のDreamforceへの出展は、Salesforceユーザーを中心にグローバル市場での認知拡大を目的としたものです。

展示の様子と反響

Dreamforce 2025 エントランス

会期中はモスコーニ・センター内「Agentforce City」近くのブース #707に出展。日本から参加したNinout社員が顧客対応を行い、AIフォームのコンセプトの説明やデモンストレーションを実施しました。ブースを訪れた来場者からは、日本ならではのSWAGに喜びの声が上がるとともに、AI Form for Salesforceのコンセプトへの共感や、営業現場の具体的な課題解決につながるユースケースへの関心、相談が寄せられました。

「Ninout Meets Global Innovators Night at Dreamforce」の開催

Dreamforceに参加される日本企業の皆さま、そしてイノベーションに取り組む日系企業の皆さまを対象にNinoutとSPEEDA Edgeが共催するネットワーキングイベントは、好評につき急遽日程を追加。サンフランシスコ、シリコンバレーで2夜にわたって行われ、ビジネスリーダーの方々による活発な情報交換と交流が行われました。

Ninout Meets Global Innovators Night at Dreamforce の様子

（以上）

*1：引用：Salesforce Investing ＄15B in San Francisco, the World’s AI Capital(https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/10/13/san-francisco-investment/)

ナインアウト株式会社

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

取材や報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai