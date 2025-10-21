【業界初】THA×匠工房グループスカイネット、不動産重要事項説明書作成を90％削減する「重説AIファスト」を共創リリース

株式会社THA



株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区/代表取締役：西山朝子）は、匠工房グループの株式会社スカイネット（本社：滋賀県野洲市/代表取締役：関 勝治）と共創し、重要事項説明書作成業務を90％削減する「重説AIファスト(https://ai-fast.jp/)」をリリースしました。



AI社長サービスで50社の業務革新を実現したTHAの技術力と、匠工房グループが持つ不動産業界の現場知見を融合。従来3-5時間かかっていた重説作成を最短10分で完了し、営業マン1人あたり年間480時間の業務時間を創出します。

【新規性・優位性】業界初の技術革新

業界初：既存システム完全対応

- ハトサポ・ラビーネット（全日・全宅書式）への直接高速入力- 既存の業務フローを一切変更せずに導入可能- 翌日から即戦力として活用

THAのAI社長技術×匠工房の現場知見

- RAG（検索拡張生成）技術による高精度情報処理- 50社のAI導入で培った業務効率化ノウハウを不動産業界に特化- 匠工房グループの現場経験に基づく実用性重視の設計

圧倒的な効果

【6つの革新機能】

- 作業時間：3-5時間 → 10分（90％削減）- 年間創出時間：営業マン1人あたり480時間- 売上機会：月20件 → 月35件への増加が可能

01. 地図情報AI自動収集

住所入力だけで都市計画・条例・地域地区・道路・上下水道・ハザード情報などを3分で自動取得。調査時間を95％削減。

※現時点では関西エリア限定機能となります。他エリアは徐々に拡大予定です。

※地図システムにより、データを取得できる地域とそうでない地域があります。

02. 特約事項AI提案エンジン

THAのAI技術による学習機能で、過去の成功事例から最適な特約文を自動提案。特約作成時間を80％短縮し、品質を均一化。

03. 物件調査シート自動生成

AI解析結果と現地情報を1枚に集約。営業マンの手書きメモとAIデータが連携し、情報伝達ミスを90％削減。

04. 既存システム完全対応

ハトサポ・ラビーネットへの直接入力対応。学習期間ゼロ、設定作業ゼロで導入初日から生産性向上を実現。

05. 添付資料自動整備

必要な公的資料をPDF・JPEG形式で自動保存・整理。資料準備時間を100％削減。

06. 賃貸資料AI読取

管理会社書式の違いを自動判別し、手書き文字も高精度で読み取り。入力ミスを95％削減。

【共創の背景・想い】

THA×匠工房グループの出会い

THAは「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」というビジョンのもと、50社の中小企業にAI導入を成功させてきました。一方、匠工房グループは不動産業界の現場で、営業担当者が重要事項説明書作成や役所調査などの事務作業に多大な時間を費やし、本来注力すべき顧客対応の時間が削られているという課題を肌で感じていました。

技術力×現場知見の融合

THAの最先端AI技術と、匠工房グループが持つ不動産業界の深い現場知見。この2つが融合することで、単なる効率化ツールではなく、業界の働き方そのものを変革する真のソリューションが誕生しました。現場の業務フローを変えることなく、即座に効果を実感できるサービスを共創で実現しています。

【代表コメント】

株式会社THA 代表取締役 西山朝子

「我らTHAの使命は『HAPPY BOOST!!』- 関わる全ての人の幸せを加速させることです。匠工房グループの関さんとの出会いにより、不動産業界の営業担当者が事務作業に追われ、本来の力を発揮できない現状を知りました。

THAが培ったAI技術と、匠工房グループの現場への深い理解が融合することで、業界に真の革新をもたらします。これは単なる効率化ツールではなく、不動産業界の皆様がお客様により良いサービスを提供できる環境を作る『最強の強化魔法』です。今回の共創は、我らにとっても大きな学びと成長の機会となりました。」



株式会社スカイネット 代表取締役 関勝治

「匠工房グループとして不動産の現場で感じてきた『本当に時間をかけたいのはここじゃない』という想いを、THAの最先端AI技術が解決してくれました。THAの技術力と我らの現場知見が融合することで、真に現場で使える革新的なサービスが生まれました。

重説AIファストは、営業担当者が『売る時間』を取り戻し、お客様との関係構築に集中できる環境を作る、業界変革の起爆剤です。明日から使える即戦力として、現場の皆様の強い味方になることをお約束します。」

【技術提供・共創体制】

【導入について】

【会社概要】

THAの技術提供領域- AI社長開発で培ったRAG技術- 50社のAI導入成功ノウハウ- 継続学習システムの構築- 使いやすいUI/UX構築スカイネット（匠工房グループ）の担当領域- 不動産業界の現場ニーズ分析- 業務フロー設計・最適化- 販売・サポート体制の構築- 顧客対応・アフターフォロー導入プロセス- 無料デモ体験（30分）- 導入設定サポート（1時間）- 翌日から運用開始

株式会社THA

本社：東京都新宿区新宿1-36-7 新宿内野ビルII 7F

代表取締役：西山朝子

創業：1978年（AI事業本格開始：2023年5月）

事業内容：AI社長サービス、企業向けAI・ITソリューション

実績：50社のAI導入成功

ビジョン：「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」



株式会社スカイネット（匠工房グループ）

本社：滋賀県野洲市

代表取締役：関 勝治

事業内容：不動産業界向けAIソリューション開発・提供

※基本的な販売は株式会社スカイネットが行いますが、THAからもご案内可能です。

お気軽にお問い合わせください。

