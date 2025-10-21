新世代AI OCR「GenX AI OCR」が、Japan IT Week 2025【秋展】に登場！業界最高水準の精度と、使いやすい読取り設定を無料体験できます！

GenX株式会社

AIソリューション開発を手がけるGenX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：圷 健太）は、2025年10月22日（水）から24日（金）まで幕張メッセで開催される「Japan IT Week 2025【秋展】」に出展することをお知らせいたします。

当日は、最新の生成AIを活用した新世代型「GenX AI OCR(https://genxinc.ai/ai-ocr)」をブースにてご紹介します。従来のOCRの課題であった低い認識精度や複雑な設定作業を抜本的に解決し、まるで人間のように文脈を理解し文字起こしする機能「インテリジェント・リード(TM)（特許出願済）」を、ぜひ会場でご体験ください。

さらに、ブースで商談させていただいたお客様限定で、通常13万円相当の導入トライアルを無料でご提供する特典もご用意しております。詳細は本プレスリリースの後半を御覧ください。

Google for Startupsにも採択された、革新的な新世代型AI OCR

「GenX AI OCR(https://genxinc.ai/ai-ocr)」は、複数の最新生成AIと当社独自の画像認識技術を組み合わせることで、従来のOCRが抱えていた課題を解決する「思考するAI OCR」です。手書き文字や複雑な非定型帳票でも、AIが文脈を理解して柔軟かつ高精度にデータを抽出。読み取り後のデータ整形から基幹システム連携、さらには業務の自動化までを一気通貫で実現し、お客様のDXを強力に推進します。

Google社が提供する支援プログラム「Google for Startups」に採択決定！

当社の取り組みが評価され、Google社が提供する支援プログラム「Google for Startups」にも採択されました。今後GenX AI OCRをはじめとした当社AI関連サービスはGoogle社からの直接的な技術支援のもと、提供されます。

GenX AI OCRの主な特長

「Japan IT Week 2025【秋展】出展概要

GenX AI OCRの詳細はこちら :https://genxinc.ai/ai-ocr受賞歴- 業界最高水準の認識精度複数の大規模言語モデルを帳票の種類に応じて最適に使い分けることで、平均認識精度96%を達成。印字はもちろんのこと、手書き、縦書き文字も、AIが高精度に読み取ります。- 一帳票ごとの設定は不要。一つの設定で複数帳票に対応。従来のOCRで必須だった、帳票ごとの煩雑な読み取り範囲設定は一切不要です。抽出したい項目（例：「請求番号」「合計金額」）を指定し、AIが帳票内のどこにその情報があるかを自ら思考・判断し、自動で抽出します。また、各項目の抽出に関する注釈やAIへの指令文も追加可能です。（"お客様コードは英数字6桁であること考慮せよ"というような抽出条件の指定や、特定ルールに基づいた表記の転換等（事項で詳細説明）） この目玉機能「インテリジェント・リード(TM)」は特許出願済の当社独自技術となります。（特願:2025-121798）- インテリジェントなデータ整形機能「半角・全角を統一する」「短縮表記を正式名称に変換する」といった表記揺れの吸収に加え、「4箱×50個」→「200個」のような自動計算も可能。後工程のシステムとスムーズに連携できる形式でデータを出力します。- 参照データ連携による抽出結果の自動補正お手持ちの顧客マスタや商品マスタなどのデータを参照し、OCRの抽出結果を自動で補正します。例えば、AI OCRが読み取った取引先名に揺らぎや誤りがあっても、マスタデータと照合して正式名称に是正したり、商品コードから商品名を自動で補完したりすることが可能です。- 万全のセキュリティ対策お客様の帳票データは、AIの学習データとして利用させない契約を各AI提供企業と締結しており、情報漏洩のリスクを排除しています。また、お客様のセキュリティポリシーに合わせ、オンプレミス環境でのご提供も可能です。- 会場：幕張メッセ- 当社ブース小間番号：A18-27- 入場料：無料- 来場登録はこちら：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html

GenX株式会社 CEO 圷 健太のコメント

「従来OCRへの不満の声を聞くうちに、旧来型の文字認識技術には限界があり、今までと異なるアプローチのソリューションが求められていると感じました。真の課題解決には、人間と同様の文脈理解と推論能力が不可欠です。GenX AI OCRは、お客様の『困った』を『解決した』に変える、新世代のOCRです。展示会で、その実力をぜひお確かめください」

GenX株式会社について

GenX（ジェネクス）は、AI等の先端技術を活用し、企業のDX推進と事業課題の解決を支援する専門スタートアップです。「GenX AI OCR」をはじめ、「GenX AI FAQ」や各社に最適化したプライベートRAG（Retrieval-Augmented Generation）の提供など、幅広いAIソリューションを提供しています。

会社概要

社名

GenX（ジェネクス）株式会社

本社所在地

東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージ セントラルビル 12階

代表取締役

圷 健太

事業内容

AI・ブロックチェーン等先端技術の導入支援、ビジネス課題解決ソリューション提供

資本金

約7億円（2025年1月時点）

【本件に関するお問い合わせ先】

GenX株式会社 AI OCR事業部

https://genxinc.ai/ai-ocr/contact