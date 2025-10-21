営業代行・テレアポ支援に特化した伴走型営業支援サービス『リクセル』を正式リリース

株式会社リクセル

株式会社リクセル（本社：東京都港区、代表取締役：小室 慶）は、営業代行・テレアポ・インサイドセールスの分野に特化した伴走型営業支援サービス『リクセル』（https://rixel.co.jp/）を正式公開しました。

全国の中小企業が抱える「新規開拓の悩み」を解決し、営業戦略の立案から実行までを一貫して支援することで、商談機会の安定創出と売上拡大を実現します。

■ 背景：営業活動の外注化とDXの波

近年、営業職の人材不足やリード獲得コストの上昇を背景に、「営業代行」「テレアポ代行」「インサイドセールス支援」のニーズが急増しています。

一方で、多くの企業が“成果の見えにくさ”や“ノウハウ不足”という課題を抱えており、外注化してもうまく成果が出せないケースが少なくありません。

リクセルは、これらの課題を解決するために、プロの営業コンサルタントが戦略策定から実行までを伴走支援するという新しい営業代行モデルを構築しました。

■ サービス概要

リクセルは「戦略立案 × 実行支援 × 分析改善」の3ステップで、クライアントの商談創出を最大化します。

- 営業戦略の設計

業界・競合分析からターゲット選定、営業シナリオ設計までをプロが設計。

- テレアポ・アウトバウンド実行支援

経験豊富な営業パートナーが架電業務を担当。トークスクリプト・CRM・進捗管理も提供。

- 成果分析・改善提案

アポ率や成約率データをもとにPDCAを回し、安定的な営業体制を構築。

“外注先”ではなく、“営業部の一員”として伴走する。それが、リクセルの掲げる「伴走型営業支援」です。

■ 『リクセルメディア』も同時公開

営業代行・テレアポ・営業DXに関する情報を発信するオウンドメディア『リクセルメディア』（https://rixel.co.jp/media/）を同時公開しました。

営業支援や新規開拓に役立つ実践的なノウハウを発信し、企業担当者の営業力向上をサポートします。

売上につながる“仕組み”と“知見”がここにある。これが、リクセルメディアのコンセプトです。

■ 代表コメント

「全国の中小企業が抱える“営業課題”をなくすことで、日本全体を元気にしたい。

その想いから、リクセルを立ち上げました。戦略から実行まで寄り添う“営業のプロチーム”として、

クライアントと共に成果を創り出していきます。」

― 株式会社リクセル 代表取締役 小室 慶

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169503/table/1_1_8a661e47163f6f360b2b90254874439d.jpg?v=202510220526 ]

サイトURL

https://rixel.co.jp

メディアURL

https://rixel.co.jp/media

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社リクセル 広報担当

E-mail：info@rixel.co.jp

URL：https://rixel.co.jp/contact