「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」最終審査会に進出する5チームが決定！最終審査会は2025年11月18日(火)に実施

株式会社グライダーアソシエイツ

野菜摂取促進を通じ健康寿命延伸という社会課題解決に取り組む「野菜摂取推進プロジェクト」は、全国の学生（大学・大学院・高等専門学校・専門学校）を対象とした「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」を開催しています。

▼「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」特設サイト

https://yasaiwotorou-idea.com/

本コンテストでは、特に深刻である20代（若年層）の野菜摂取不足解消を目的に、2025年4月23日（水）から8月31日（日）までの期間にわたりアイデアを募集し、169件の応募が集まりました。

厳正な一次審査の結果、最終審査会へと進出する5チームが決定しました。これらのチームは、2025年11月18日（火）に東京都内で開催される最終審査会において、自らのアイデアをプレゼンテーション形式で発表します。当日は、野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社が審査を行い、入賞チームを選出します。

＜「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」 最終審査会 進出企画タイトル＞

＊順不同

１.野菜を「気づかず食べる」戦略

２.ナニナベ？

３.１日分の野菜ゼリー飲料提供サービス「べジドロップ350」~ゲーム性を活かした若年層の野菜摂取習慣化~

４.「ハピフィット」～野菜で叶える、ヘルシーはモテる！～

５.野菜350gを使った野菜米の活用

＜「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」 最終審査会 概要＞

■実施日時

2025年11月18日（火）

■実施場所

都内会場

■主なプログラム（予定）

13:00～ 開会

13:10～ 学生によるプレゼンテーション

14:10～ 審査

14:25～ 審査結果発表・表彰

15:10 閉会

■審査員

野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社

＊当日は本プロジェクト賛同企業・メディア・審査会進出学生チームのみ来場可能となり、一般の方はご来場いただくことができませんのでご了承ください。

＜「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2025」概要＞

■開催背景

厚生労働省が提唱する健康づくりの指標『健康日本21（第三次）』で定められている野菜摂取量の目標値は1日あたり350gですが、令和5年（2023年）厚生労働省 国民健康・栄養調査によると、日本の1人当たりの平均野菜摂取量は約256g。特に20代（若年層）の野菜摂取状況は男性230.9g（約120g不足）、女性211.8g（約140g不足）*と深刻な状況が続いています。そんな状況を変えるため、学生からのアイデアを募集します。

＊出典：令和5年（2023年）厚生労働省 国民健康・栄養調査

■募集テーマ

野菜が不足している２０代男女*の野菜摂取量を持続的かつ習慣的に増やすためのアイデアを、「野菜摂取推進プロジェクト」賛同企業のリソースを活用して考えてください。

＊「20代/社会人/1人暮らし」とする

アイデアは商品・サービス関連、広告・PR・プロモーション関連、そのほかどのような企画でも対象となります。募集テーマに沿った内容のアイデアを自由にお考えください。

■表彰

第１位：30万円

第２位：10万円

第３位：5万円

■審査員

野菜摂取推進プロジェクト賛同企業各社

■応募の流れ／スケジュール

応募受付開始：2025年4月23日(水)

応募締切：2025年8月31日(日)

一次審査結果発表：2025年10月初旬

最終審査会・発表：2025年11月18日(火)

■参加対象

・18歳以上／大学、大学院、高等専門学校、専門学校の学生であること。ただし社会人入学生は除くものとする

・日本国内に在住している方（提出書類は日本語のみ）

・1人でも複数人のチームでも可。最大人数の制限はなし

＜野菜摂取推進プロジェクトについて＞

野菜摂取の目標量は「350g/1日」＊。この目標達成にむけ2020年1月に「野菜摂取推進プロジェクト」は発足しました。

野菜摂取促進を通じ健康寿命延伸という社会課題にアプローチするために、「野菜摂取推進プロジェクト」は日々、様々な企業・団体の知見を結集し、オープンイノベーションによって大きな力を生もうと活動しています。

＊「厚生労働省 健康日本21（第三次）」が推奨する1日の野菜摂取目標量は、350g

▼「野菜摂取推進プロジェクト」特設サイト

https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/project/

主催：野菜摂取推進プロジェクト

運営事務局：株式会社グライダーアソシエイツ（担当：安部）

yasaiwotorou-idea@glider-associates.com