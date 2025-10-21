¡ÚÆ³Æþ»öÎã¡ÛANA Pocket¤¬Áª¤ó¤À¡ÈUX¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡É ¨¡¨¡ MyChips¤¬»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤¹¹ðÂÎ¸³
²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç¥¢¥×¥ê¼ý±×²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëMAF¡ÊÆüËÜË¡¿Í¡§MAF Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡§ÅÏÊÕÅ¯¡Ë¤Ï¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÃ´¤¦ANA X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÀÅÄ¿¿Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖANA Pocket¡×¤Ë¡¢¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØMyChips¡Ù¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ´ë¶È¡¡ANA X³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
¡ÖANA Pocket¡×¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð
¡ÖANA Pocket¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÆ°¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òANA¤Î¥Þ¥¤¥ë¤äÂ¾¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÅÌÊâ¡¦ÅÅ¼Ö¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦Èô¹Ôµ¡¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê°ÜÆ°¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆü¾ïÅª¤Ë¡È¥Ý¥¤³è¡É¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MAF¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØMyChips¡ÙÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
ANA Pocket¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ë¤Ç½½Ê¬¤Ê¼ý±×À®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ã»´üÅª¤Ê¼ý±×¶¯²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹â¼ý±×·¿¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ë¡ØMyChips¡Ù¤òÄÉ²ÃÆ³Æþ¡£»öÁ°¤ÎÌÊÌ©¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÂ¾¼Ò»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ÒÆâ·èºÛ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì
MyChipsÆ³Æþ¸å¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¼ý±×Èæ145¡ó¤òÃ£À®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×Ãì¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥æー¥¶ー¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ä¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤â¸þ¾å¤·¡¢¥¢¥×¥êÍøÍÑÎ¨¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿UI/UX¤¬¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡£ÆÃ¤Ë»ë³ÐÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤UIÀß·×¤¬¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ANA X¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¼ý±×¤ÈÍÎÁ²ñ°÷¼ýÆþ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«È¯Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ëÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½Í½Äê¤Ç¤¹¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤ä·ò¹¯Â¥¿Ê¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ê¤É¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖANA Pocket¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡È°ÜÆ°¡ß¥Ý¥¤³è¡É¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢MyChips¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ý±×À¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´Ê¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ANA PocketÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ´Ê¸¡§https://maf.ad/ja/blog/anax-case-study/
MAF Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MAF¡Ê¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥Õ¡Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¼«¼Ò¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ë³«È¯¡×¤È¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ë¤òÆ³ÆþºÑ¤ß¤ÎÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤¿¹¹ðÇÛ¿®¡¢¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¡¢¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MAF¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ë¡ØMyChips¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»þ´Ö¼´¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¹¹ð¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÇÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥¡ー¥¦¥©ー¥ëµ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤È¡¢³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿ËÉÙ¤Ê°Æ·ï¤Ç¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸·¤·¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾ò·ï¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤Ë¶¯¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーµ¬À©¤â¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¿·µ¬¹¹ð¼ç¤È¤Î·ÀÌó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§MAF Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µËãÉÛ»°ÃúÌÜ1ÈÖ6¹æ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏÊÕÅ¯
¡¦²ñ¼ÒHP¡§https://maf.ad/ja/