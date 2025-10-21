“持ち歩けるあったかさ”誕生。シリーズ累計46万枚突破のモダンデコ・人気ブランケットに、ひざ掛けタイプが登場
※シリーズ累計販売数は2025年10月17日時点
家具・インテリアのEC事業を展開するモダンデコ株式会社（本社：広島県広島市中区、代表取締役社長：新村 晃一）は、“持ち歩けるあったかさ”をコンセプトに、人気のブランケットシリーズから新たに手軽に使える「ひざ掛けタイプ」を発売いたしました。
■ブランケット発売ページ
▼楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/dondon/mf-003/
▼モダンデコ本店
【マイクロファイバーブランケット】
https://www.modern-deco.jp/c/bedding/mf-003
【4層ブランケット】
https://www.modern-deco.jp/c/bedding/zmf02-s
【ボリュームブランケット】
https://www.modern-deco.jp/c/bedding/zmf09-s
シリーズ累計46万突破したブランケットシリーズ
ミストグレー
モダンデコのブランケットシリーズは、シリーズ累計46万枚を突破し、多くのお客様にご愛用いただいております。特に、軽量でありながら高い保温性を持つ「マイクロファイバー素材」を使用し、肌触りの良さとデザイン性を兼ね備えています。新たに追加された「ひざ掛けタイプ」は、デスクワークやソファでのリラックスタイムに最適なサイズ感となっており、より多くのシーンで活躍します。
▽ブランケットシリーズの特徴
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34558/table/9_1_78f2728880b7bfffd8e6de93f8c653c7.jpg?v=202510220457 ]
▽豊富なカラーバリエーションの一部をご紹介
ミルキーホワイト：北欧ナチュラル・木目の家具と合わせて明るく柔らかい空間に
スモーキーピンク：くすみトーンのガーリー・フェミニンなお部屋におすすめ
ライトチャコール：スタイリッシュ・ホテルライクな空間のアクセントに
グレージュ：モノトーンインテリアや韓国部屋にぴったり
ひざ掛けおすすめ利用シーン
デスクワークやテレワークでの膝掛け
車内やお出かけ先での快適な暖かさ
ソファやベッドでのリラックスタイム
温かさの秘密
マイクロファイバーで最上位のフランネルを使用
新しいひざ掛けタイプも、従来のブランケットシリーズと同様に、マイクロファイバー素材を使用しています。この素材は、細かな繊維が絡み合うことで空気を多く含み、優れた保温性を発揮します。また、軽量でありながら暖かさをしっかりと感じられるため、長時間の使用でも快適です。
発売情報
モダンデコのブランケットシリーズは、モダンデコ本店サイトおよび楽天市場店にて販売中です。価格やお届け時期などの詳細は、各商品ページをご確認ください。
■ブランケット発売ページ
▼楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/dondon/mf-003/
▼モダンデコ本店サイト
【マイクロファイバーブランケット】
https://www.modern-deco.jp/c/bedding/mf-003
【4層ブランケット】
https://www.modern-deco.jp/c/bedding/zmf02-s
【ボリュームブランケット】
https://www.modern-deco.jp/c/bedding/zmf09-s
■モダンデコ公式SNSアカウント
Instagram：https://www.instagram.com/modern.deco_furniture/
TikTok：https://www.tiktok.com/@modern...deco
YouTube：https://www.youtube.com/c/moderndeco
X（Twitter）：https://x.com/moderndeco_info
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34558/table/9_2_9a50266a768fc87c112bcf698052560f.jpg?v=202510220457 ]