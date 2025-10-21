悠久の時を生きる、大海原の旅人の不思議を一緒に探ろう！　「ウミガメ会」11月16日（日）オンライン開催

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology LabPhoto: North Island

私たち人間は、絶滅危惧種ウミガメのことをどれだけ知っているのでしょうか？

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology Lab（理事長：菅沼弘行、以下 STEL）は、会員とともにウミガメについて学び、その知られざる生態について考えていくオンラインイベント「ウミガメ会」を開催します。

普段は海中で生活するウミガメにとって、砂浜に上陸して行う産卵行動は、体力的にも生理的にも大きな負荷がかかります。彼女らの体内では、どのようなことが起こっているのでしょうか？

今回は、ウミガメに優しい心電図ロガーを用いて母ガメの心拍測定を行った最新の研究成果を紹介します。

◯ 2025年11月16日（日）20時開始（オンライン開催）

※本イベントは会員向けです。参加ご希望の方は、当日正午までの会員登録をお願いいたします。

開催概要

第５回「ウミガメ会」

タイトル：ウミガメの心拍測定-母ガメの心拍数は産卵中に低下する

演 者：楢崎友子（名城大学）

開催日時：2025年11月16日（日）20:00～21:00（質疑応答の時間含む）

場 所：オンライン（Zoom利用）

本イベントは会員向けです。参加ご希望の方は、当日正午までの会員登録をお願いいたします。参加URL等の詳細をご案内いたします。

講演内容

普段は海中で生活するウミガメにとって、砂浜に上陸して行う産卵行動は、体力的にも生理的にも大きな負荷がかかります。

彼女らの体内では、どのようなことが起こっているのでしょうか？

演者プロフィール

楢崎友子（名城大学農学部）

東京大学大学院新領域創成科学研究科。博士（環境学）。東京大学大気海洋研究所特任研究員やセントアンドリュース大学（英国）の研究員を経て現職。主にバイオロギング手法を用いたウミガメ類の行動生態研究に携わる。

「ウミガメ会」とは

ウミガメに関する話題を取り上げ、会員の皆さまと一緒にウミガメのことを考えていくイベントです。

これまでの開催概要▷https://www.stel.or.jp/works/umigamekai/

会員について

学生、一般、団体・法人会員があります。

会員は「ウミガメ会」のアーカイブ視聴ができ、コミュニティサイトで最新の情報や研究の話題などが得られます。

詳細はこちら▷https://www.stel.or.jp/together/

絶滅危惧種ウミガメと「ウミガメ学」

絶滅の危機にあるウミガメ

世界のウミガメは絶滅の危機に瀕しています。

世界中で多くの保護活動が行われていますが、必ずしも結果は伴わず、むしろ生息数が減少している場合もあります。

かつて日本の海でよく見られたアカウミガメも例外ではありません。彼らは北太平洋で唯一、日本の海岸だけで産卵しますが、近年その数は激減しています。

ウミガメの未来と「ウミガメ学」

こうした現状を前に、STELは、国内外の研究者や団体、個人の方々とともに、ウミガメの生態を多様な視点から科学的に解明・体系化する「ウミガメ学」の構築を目指しています。そして、このような活動を通して、ウミガメを絶滅の危機から未来へとつないでいきます。

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology Lab（略称：STEL）

世界のウミガメは絶滅の危機にあります。

わたしたちは、国内外の研究者や団体、個人の方々とともに、ウミガメの生態を明らかにし、ウミガメを将来に残す活動をしていきます。

そして会員の皆さまとともにウミガメについて考え、「ウミガメ学」を創造します。

わたしたちは科学的な裏付けをもとに、世界のウミガメを絶滅の危機から未来へとつなぎます。



〈団体概要〉

設立：2024年2月5日

理事長：菅沼弘行

URL：https://www.stel.or.jp/



