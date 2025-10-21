【ご紹介キャンペーン開始】最大50,000円お値引き！紹介した方もされた方もお得な新しいキャンペーンを実施します。
ブランディングを手掛ける株式会社DRIVEが運営する、オリジナル紙袋・パッケージメーカーのberryB（ベリービー）（本社：大阪市中央区、代表：芦谷正人）は、2025年10月9日～2025年12月26日まで「お知り合い紹介キャンペーン」を実施いたします。
※キャンペーン適用には条件がございます。下記のキャンペーン内容と対象条件をご確認ください。
キャンペーン内容
期間中に、「紹介された方(新規注文のお客様)」が、ベリービーで税込100,000円以上ご発注いただくと、紹介した方・紹介された方双方に10,000円のお値引きをプレゼントいたします。
最大5名までご紹介いただけるので、合計最大50,000円分お得にご利用いただけます。
お問い合わせの際は、下記のキャンペーン概要をご確認の上、「紹介した方の会社名・お名前 ・キャンペーンコード : bBCC-0002」をご明記してご連絡ください。
詳細はこちら(https://www.berry-b.jp/mailmag/detail.html?no=175)からもご覧いただけます
◯ キャンペーン詳細
- 対象期間
10月9日（木）～12月26日（金）ご発注分まで
- 対象商品
下記画像の商品
各商品の詳細は公式サイト(https://www.berry-b.jp/)よりご確認ください
- キャンペーン内容
お知り合いを紹介いただくと、紹介した方・された方双方に10,000円引きの特典がもらえる- 紹介された方：新規ご発注の際に、10,000円お値引き- 紹介した方：次回ご発注の際に、10,000円お値引き※紹介した方の特典は、紹介された方の新規ご発注から半年後に失効します。
- 対象条件
期間中、紹介された方(新規注文のお客様)がベリービーで対象商品を合計100,000円(税込)以上ご発注いただいた場合。
◯ご紹介方法
webサイトの【お問い合わせ】(https://www.berry-b.jp/contact/)ボタンより、
「紹介した方の会社名・お名前 ・キャンペーンコード : bBCC-0002」をご明記の上、
ご連絡ください。担当スタッフより折り返し詳細をご案内いたします。
◯ こんな方におすすめ
紹介した方
・ベリービーを知り合いにも紹介したい！
・お得にパッケージを注文したい
・繁忙期に向けて新しい紙袋やギフトバッグを導入したい
紹介された方
・初めてのパッケージ制作をお得にスタートしたい
・高品質なパッケージでブランドイメージをアップしたい
お知り合い紹介キャンペーンなら、紹介した方も紹介された方も、どちらにも特典がついてダブルでお得！
初めてのお客様も安心してご利用いただけるうえ、ブランドの魅力を引き立てるパッケージをこの機会に導入できます。
よくあるご質問- Q1：何人まで紹介できますか？
紹介いただく人数に上限はございませんが、お値引き対象となるのは最大5名まで（＝お値引き50,000円分）です。
- Q2：キャンペーン対象外になる行為はありますか？
紹介した方と紹介された方で、相互に紹介し合う行為、ご自身を紹介する行為は対象外です。
- Q3：紹介された方が、紹介することはできますか？
可能です。ただし、「紹介した方」以外の方へのご紹介に限ります。
パッケージ専門デザイナーと直接相談できる、東京青山・大阪ショールーム
大阪ショールーム打ち合わせ風景
東京青山と大阪にあるショールームでは、紙袋専門のデザイナーがオリジナル紙袋づくりのサポートをいたします。オリジナル不織布バッグ、貼箱、紙管など多彩なパッケージの見本を直接手に触れながらご相談していただけます。
気になった商品はサンプルとして無料で持ち帰りいただくことも可能です。さらにパッケージデザイナーが作成したトレンドをまとめた資料などもお渡ししておりますので、ぜひお気軽にご予約くださいませ。
ショールーム ご来店予約
https://www.berry-b.jp/showroom/reserve(https://www.berry-b.jp/showroom/reserve)
・東京青山ショールーム
神宮外苑イチョウ並木の眺望が広がる、おしゃれな青山通り沿いにあるベリービーバッグの「東京・青山ショールーム」。クリエイティブな気分になれるショールームでお客様の素敵な紙袋づくりをお手伝いいたします。
［住所］〒107-0062 東京都港区南青山2-11-14 イチーズビル3F
［営業時間］月曜～金曜 10:00～18:00（完全予約制／平日のみ）
［電話番号］03-6434-9935
・大阪ショールーム
大阪の都心に位置する「大阪ショールーム」は駅近でアクセス抜群！デザイン会社らしく、こだわりのインテリアがそろったおしゃれなショールームです。
豊富な資材や製作実績を見ながら、きめ細かなお打ち合わせをしていただけます。
［住所］〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-7-13 トヤマビル本館4F・5F
［営業時間］月曜～金曜 10:00～18:30（完全予約制／平日のみ）
［電話番号］0120-4792-72
berryB（ベリービー）とは
デザイナーと老舗紙袋メーカーのコラボで生まれた、オリジナル紙袋の”berryB”
アパレル、ヘアサロン、製造メーカーなどのコンサルティングも手がけるグラフィックデザイン制作会社「DRIVE,inc.」のプロデュースでオリジナル紙袋メーカー「ベリービー」は生まれました。「世界のパッケージ業界をもっと面白く」そんな思いからスタートしたベリービーバッグは業界の常識にとらわれません。
［取り扱い商品］
紙袋・不織布バッグ・ポリ袋・封筒・ボックス（貼り箱）・紙管・リボン・シール
ベリービー公式サイト：https://www.berry-b.jp/