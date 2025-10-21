【500人調査】マッチングアプリで身バレしない3つのルール｜成功者が実践する恋活テクニック

株式会社ワクワクコミュニケーションズ

マッチングアプリを始めてみたいけど、もし地元の友達や職場の先輩に見つかったら…？

そんな“身バレ”の不安で、一歩踏み出せないあなたへ。

実は、アプリ利用者の半数以上も身バレに対し『とても不安だった』と答えています。日本最大級の恋愛マッチングサービス「ワクワクメール（https://550909.com/）（運営：株式会社 ワクワクコミュニケーションズ）」を利用している女性511人からのリアルなエピソードを大公開。

みんなが経験した「身バレあるある」から、身バレせずに上手くやりとりする方法には意外なコツがありました！

◆ 「わかる」が止まらない！みんなの“うっかり”身バレエピソード

マッチングアプリで「知り合いを見つけたことがある」と回答した人は、全体の7割以上。遭遇した相手として、最も多かったのは「職場の上司・同僚」、次いで「友人」「元カレ」と、身近な人が多く、このようなエピソードが寄せられました。

- 「利用開始初日に職場の上司を発見。本人も堂々と顔写真設定してて気まずかった」- 「取引先の人がアプリをやっていて、先に気づいたのでブロックして避けた」- 「デート中に元同僚と偶然すれ違い目が合ってしまったこと。後日LINEでからかわれました」- 「親の知り合いから『〇〇さんの娘さんだよね？』ってメッセージがきたこと！本当に怖かった…」- 「見たことある人だな、と思ったら同級生のお父様だったこと」

マッチングアプリは出会いの幅も広い分、予期せぬところで知り合いとばったり…なんてことがよく起こってしまうようです。

そんな身バレはどのようにすれば防げるのでしょうか？まずは原因から探っていきましょう。

◆ 身バレをしないために！ついやりがちな3つの“うっかり”原因

身バレしてしまった人の状況から掘り下げてみると、その原因には「スマホの通知や画面の覗き見」「SNSのアカウント情報が被る」「共通のお店や趣味からの特定」といった共通点がありました。

- 「友達とLINEやインスタの画面を見せて会話していたら、マチアプの通知がきてバレてしまった」- 「友達とレストランでモバイルオーダーしていると、通知が表示されてアプリを使っていることがバレた」- 「SNSの鍵アカと同じ感覚で、ついプロフィールに個人情報を書きすぎて特定されてしまった」- 「SNSと全く同じプロフィール写真を使ってしまいバレてしまった」- 「車の中での自撮りで車内が写ってしまい、車種が特定された」- 「趣味のコミュニティに入りすぎて、会社の人に特定されそうになった」- 「行きつけの店でアプリの相手と合流するときに職場の人に見られた」

これらのエピソードを見ると、身バレの主な原因が「うっかり」であることがほとんど。少し注意するだけで防げるケースが多いため、忘れないうちに「通知をオフにする」「他のSNSと同じ写真を使わない」などの対策をあらかじめ講じておくことが鍵と言えるでしょう。

◆ バレずに恋を見つける！今日から使える恋活の鉄則ルール3つ

身バレを防ぎつつ、素敵な出会いを見つけている人たちはどのような工夫をしているのでしょうか。ここでは、恋活成功者たちが実践しているルール3つを具体的にご紹介します。

【鉄則ルール１.】プロフィールは「特定させず、でも魅力的に」

プロフィールに入れる内容は個人情報を守りつつ、人柄を伝えることが大切。成功者たちは、具体的な地名や会社名を避けつつも、趣味や価値観を丁寧に書いて「話してみたい」と思わせるプロフィールを作成していました。

- 「職業は『会社員』『サービス業』など広いカテゴリに留める」- 「珍しい趣味や、身近な人しか知らない情報は詳しく書きすぎないようにした」- 「『休日の過ごし方』や『好きな音楽』で、自分の人柄を伝える」

【鉄則ルール２.】写真は「盛りすぎず、雰囲気を伝える」

設定する写真は自分をよく見せたい気持ちと、リアルさのバランスが鍵。成功している方々は、真正面からではなく、綺麗に見える角度や雰囲気が一番良く伝わる少し引きの写を選んでいるようです。

- 「自分が魅力的に見えるように、少し引きの写真を選ぶ」- 「服装でバレないように、最近着てなくてあまり着たことない服の写真を使ってる」- 「普段はかけないメガネをかけたり、ウィッグを使ったりして雰囲気を変える」

【鉄則ルール３.】SNSのアカウントとは線引きして、楽しむ

マッチングアプリでは、SNSで発信している内容とは線引きして相手に別の一面を見せるくらいの気持ちが大切です。アンケートの結果、「最も気をつけたほうがいい」と回答が寄せられたのは「SNSと全く同じプロフィールにする」という行動でした。

- 「アプリ専用の写真とニックネームを用意する」- 「知り合いを見つけたら、即刻ブロック機能でガードする」- 「アプリをブラウザで開き、使い終わったら毎回履歴を消す」

この3つのルールは、身バレのリスクを減らすだけではありません。実は、相手に「この人、もっと知りたいな」と思わせる、魅力的なプロフィール作りのコツでもあるのです。

大切なのは、個人情報をしっかり守りながら、自分の魅力を上手に伝えること。このバランスを意識するだけで、出会いの質はきっと向上するでしょう。

◆ 【驚きの事実】心配性 vs 楽観的で恋の成功率は同じ？！

これまで身バレせずに恋を実らせる方法をご紹介してきましたが、そもそも「身バレへの不安」は恋の成功率にどれくらい影響するのでしょうか？

驚くことに、今回の調査では「不安の大きさと成功率にほとんど差はない」という結果が出ました。

「身バレがとても不安／少し不安だった」と回答した方の中で恋人ができた割合が約48%だったのに対し、「あまり／全く不安はなかった」と回答した方では約52%。両者に大きな違いは見られませんでした。

それでは、実際に交際へ至った方々のエピソードをご紹介します。

- 「もしかして近所だし、友人の知り合いかな？と思って、素性を隠してやりとりを開始、やりとりを重ねるなかで、やっぱり友人の知り合いだと発覚。それでも仲良くしたいよねとお付き合いすることになりました」- 「兄の同級生と知っていたが、とにかく趣味趣向が合うため付き合うことになった」- 「行きつけの美容院の美容師さんから『いいね』が来て、次に行ったときに話が弾んでいい感じに」- 「気になる同僚をアプリ内で見つけて黙っていたが、相手も気付いたみたいでお互いプロフィール欄の話で偽りばかりじゃん、と笑い話になり仲が深まった」

どのエピソードにも共通しているのは、偶然の「身バレ」や「知り合いかも？」という状況を、マイナスではなくプラスのきっかけに変えている点です。「知り合いだった」という事実が、かえって二人の距離を縮めるスパイスになったり、お互いの状況が笑い話になることで一気に親密になったりと、ハプニングを楽しんでいる様子がうかがえます。

身バレを過度に恐れるよりも、目の前の相手との縁を大切にすること。それが、素敵な出会いを引き寄せる一番の秘訣なのかもしれませんね。

◆ 【まとめ】身バレ対策は大切。でも、もっと大切なのは一歩踏み出す勇気

マッチングアプリでの身バレは、通知設定や写真の工夫といった少しの注意で防げるものがほとんどです。

まずは今回ご紹介した3つのルールを実践して、安心して利用できる環境を整えましょう。

そして何より、今回の調査で分かったのは、身バレを心配する気持ちの強さと、恋が実る確率はほとんど関係ないということ。

むしろ、偶然の身バレをきっかけに素敵な関係が始まることさえあります。

大切なのは、不安を乗り越えて目の前の出会いを楽しむ気持ちです。ブロック機能なども賢く活用しながら、あなたらしい素敵な恋を見つけてくださいね。

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：ワクワクメールを利用している女性511名

実施：2025年9月

調査実施主体：ワクワクメール（https://550909.com/）

調査会社：株式会社ワクワクコミュニケーションズ

関連ページ：https://odoriba.love/survey/4954/

