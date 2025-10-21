■期間限定で対象エリアを拡大、より広範な地域で利用可能に

株式会社赤井事務所

Akai探偵事務所は、浮気・不倫調査における「100％成功報酬の最安値保証サービス」の対象エリアを期間限定で拡大する。

これまでは大阪府および東京都内に限定されていたが、2025年11月30日までの申し込み分を対象に、兵庫県南部、京都府南部、奈良県、神奈川県、埼玉県が新たに加わる。

今回の拡大により、首都圏および近畿圏で高まる調査ニーズへの対応を強化。

これまで利用できなかった地域でも、同サービスを通じて、明朗な料金体系と確実な証拠取得を重視した調査を依頼できるようになる。

■「100％成功報酬の最安値保証サービス」とは

Akai探偵事務所が提供する「100％成功報酬の最安値保証サービス」は、明朗な費用体系を打ち出した完全成功報酬型の調査プラン。

依頼者が提示する他社見積額よりも安価で調査を行うことを保証しており、国内で5年以上の営業実績を持つ他社が発行した完全成功報酬制の見積書を提示することで適用される。

詳細条件は同社公式サイトで確認できる（ https://www.akai-tantei.com/l_m/guarantee.html ）。

なお、上記の保証に関する詳細条件および調査地の注記は、キャンペーン期間中は新規対象エリアにも適用される。

「完全成功報酬制」とは、裁判で通用するレベルの証拠を取得できなかった場合、経費を含む総額料金が発生しないという料金体系。

依頼者にとっては、費用の不確実性を回避できるほか、調査力のある業者を見極めやすい点、調査期間の長期化を防げる点などがメリットとして挙げられる。

また、同社は浮気調査の料金体系をYouTubeでも公開しており、費用構造の透明化を進めている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6xWBqg44mbs ]

■調査力と機材へのこだわり

Akai探偵事務所では、調査員の技術力に加え、国内でも最高水準の調査機材を活用することで、高精度な証拠収集を実現している。

暗所や遠距離での撮影が求められる浮気・不倫調査の現場においても、裁判で使用できるレベルの証拠映像を安定的に取得できる点が特徴だ。

導入機材には、暗所撮影性能で知られる「Canon ME20F-SH」や、AIプロセッシングユニットを搭載した業務用カムコーダー「Sony HXR-NX800」などが含まれる。さらに、「ZV-E1」や「オーロラプロ」をベースにした独自改造機材も使用しており、現場の状況に応じた撮影体制を構築している。

これらの機材群と経験豊富な調査員による運用体制により、同社は「安価でありながら確実な成果を提供する」調査品質を強みとしている。

■サービス拡大の背景と狙い

2001年の設立以来、Akai探偵事務所は浮気・不倫調査に特化した専門体制を構築し、調査から夫婦問題カウンセリング、調査後のサポートまでを一貫して提供してきた。

今回の対象エリア拡大は、首都圏および近畿圏で増加する依頼ニーズに対応するもので、同社が掲げる「信頼できる調査を、適正な価格で提供する」という理念に基づいた取り組みとされる。

浮気・不倫調査の需要は、都市部を中心に依然として高水準にあり、調査結果の信頼性や料金体系の透明性が依頼者の判断基準として重視される傾向が強まっている。

同社では、全国的な相談体制の整備を進めることで、今後も依頼者が安心して利用できる調査環境の提供を目指す方針だ。

■会社概要

商号 ： 株式会社赤井事務所(浮気調査特化型 Akai探偵事務所)

代表者 ： 代表取締役 継野 勇一

設立 ： 2001年2月

資本金 ： 1,000万円

TEL ： 0120-96-0061(全国24時間受付)

会社公式URL： https://www.akai-tantei.com

会社概要URL： https://www.akai-tantei.com/share/cor.htm