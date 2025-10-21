統合運用管理ソフトウェア「Hinemos」、KVM対応でハイブリッドクラウド運用を強化

株式会社アトミテックHinemosのクラウド・VM管理機能

株式会社NTTデータ先端技術の協力会社として、統合運用管理ソフトウェア「Hinemos（ヒネモス）」の開発・営業・プロモーションを行う株式会社アトミテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西 康貴）は、同ソフトウェア「Hinemos」がHinemos VM管理機能の対象プラットフォームとして、Kernel-based Virtual Machine（KVM）版を新たにリリースしたことを発表しました。

これにより、クラウドや仮想環境を横断するハイブリッドクラウド環境の一元管理をさらに強化します。

新機能追加の概要

2025年10月1日（水）より、HinemosのVM管理機能の対象プラットフォームとして、Kernel-based Virtual Machine（KVM）が新たに追加されました。

- 新規対応：Kernel-based Virtual Machine（KVM）- 対応済み：Amazon Web Services（AWS）、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）、VMware、Hyper-V

この追加によって、AWS、Azure、Google CloudやOCI、VMwareやHyper-VとKVMが混在するハイブリッド/マルチクラウド環境の一元管理を実現します。

また、オンプレミス環境でもクラウドと同じ操作感での運用管理を実現し、より安心で効率的なシステム運用が可能になります。

新機能追加の背景

昨今クラウド利用が進む一方で、コストやセキュリティ、性能要件などの理由からオンプレミス仮想化技術を併用するハイブリッド運用が増えています。

特に、Linuxに標準搭載されたオープンソース仮想化技術「KVM」は、柔軟性とコスト効率の高さから注目を集めています。

こうした運用多様化の流れを受け、Hinemosではクラウドとオンプレミスをシームレスに統合管理するため、KVM対応を実現しました。

Hinemos クラウド・VM管理機能の主な特徴

Hinemosのクラウド・VM管理機能は、AWS、Azure、Google CloudやOCI、VMware、Hyper-V、KVMといったハイブリッドクラウド環境の一元管理を実現します。クラウド、仮想化環境のアカウント情報を登録するだけで、構成情報を自動検出し、運用を開始できます。

主な機能- VM・クラウドプラットフォームの監視クラウド環境、仮想化環境のサービス提供情報を取得し、状態の可視化、監視の一元的な管理を可能とします。障害発生時の原因切り分け対応を迅速に行うことが可能です。- VM・クラウド専用リソースの監視OSレイヤより取得できない、仮想化環境、クラウド環境ならではの情報をAPI・サービス経由で取得し、監視することが可能です。監視に必要な経路や方式を意識することなく、簡易なGUI操作で一元的な監視設定を実現します。- 課金情報の管理・監視従量課金制のクラウドサービスを利用する場合に重要となる、課金情報を管理することが可能です。アカウント単位、サービス単位に加え、Hinemos上で定義される「スコープ」単位での課金・日単位の課金増分等を容易に把握・管理可能です。- リソースの制御・自動化クラウドサービスの利用料金低減に不可欠となる、サービス不使用時のインスタンス・仮想マシン停止運用（操作）を、自動化できます。夜間に使用しないインスタンス・仮想マシンの停止操作をジョブ機能でスケジューリングするなど、効率的なリソースコントロールが可能となります。- クラウドログの監視パブリッククラウドのログサービス上に存在するログの監視・収集をシームレスに実現します。- クラウドサービスとのイベント連携Amazon EventBridgeやAzure Event GridやGoogle Cloud Pub/Subと連携し、通知の集約やクラウド間の情報連携を行い、シームレスな自動化を実現します。

クラウド・VM管理機能の詳細はこちら(https://www.hinemos.info/option/cloud_vm)

今後の展望

今後も、クラウドおよび仮想化技術の多様化に対応し、Hinemosを通じてより柔軟で効率的な運用を支援してまいります。Hinemos関連アップデートにおいても、さらなる利便性向上を目指した機能拡張を予定しています。

Hinemos World 2025 開催について

今年で20周年を迎えるHinemosは、６年ぶりとなるリアルイベント「Hinemos World 2025」を、2025年11月26日（水）に品川ザ・グランドホールにて開催します。Hinemosの最新動向に加え、展示ブースや懇親会など、有益な情報と交流の場をご用意しております。

詳細は、Hinemos公式サイト内特設ページ（https://www.hinemos.info/seminar/HinemosWorld2025(https://www.hinemos.info/seminar/HinemosWorld2025)）にて随時お知らせいたします。

「Hinemos World 2025」開催概要

Hinemosとは

「Hinemos」は、NTTデータが開発し、NTTデータ先端技術がプロダクトオーナーとして運営している、国産の統合運用管理ソフトウェアです。

ITreview Grid Award 2025 Fall 統合運用管理ツール部門

Hinemosは、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」4部門で「Leader」を受賞しました。統合運用管理ツール部門、ログ管理システム部門にて16期連続、ジョブ管理システム部門、ネットワーク管理部門にて20期連続となります。

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウド社が提供する法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿された製品レビューをもとに、四半期に一度利用者から支持された製品を表彰するものです。

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

Hinemosのユーザーレビュー・評価一覧は、以下よりご確認いただけます。

https://www.itreview.jp/products/hinemos/reviews

会社概要

会社名 ：株式会社アトミテック

代表取締役会長：松本 浩司

代表取締役社長：中西 康貴

設立 ：2004年07月01日

東京本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 3階

URL ：https://atomitech.jp/(https://atomitech.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Referral&utm_campaign=press_release2504)

株式会社アトミテックは、Hinemosアライアンス（※注）の参加企業です。

（注）国内外への「Hinemos」のビジネス展開強化を目的としたアライアンス体制。株式会社NTTデータ、株式会社NTTデータ先端技術、株式会社NTTデータ関西、フォーティエンスコンサルティング株式会社、株式会社アトミテックより構成されています。各社の強みを生かしてビジネス領域、規模、地域に合わせた最適なソリューションを展開しており、継続的に顧客ニーズを収集して、製品にフィードバックする体制を強化しています。