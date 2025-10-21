コカ・コーラ ボトラーズジャパンと連携し、支援型自動販売機を展開開始

認定特定非営利活動法人キープ・スマイリング

認定NPO法人キープ・スマイリング（東京都中央区、理事長：光原ゆき、以下キープ・スマイリング）は、法人向けの支援入口としてコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社と連携し、支援型自動販売機の展開を開始いたしました。これにより、都度やマンスリーでの寄付のほか、社員のボランティア活動や講演会開催、企業版ふるさと納税など法人向け支援方法は10種類となりました。

■内容：支援型自販機の導入開始で支援方法が10種類に

キープ・スマイリングではコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社と連携し、支援型自動販売機の展開を開始いたしました。自動販売機での製品購入を通じて、代金の一部が寄付される仕組みです。同自動販売機の第１・2号は西松建設株式会社様にご導入いただき、建設現場や事務所で働く皆様より飲料の購入を通じてご支援をいただいています。

この度の支援型自動販売機をはじめ、都度やマンスリーでの寄付のほか、社員のボランティア活動や講演会開催、企業版ふるさと納税など、合計10種類の支援方法をご利用いただけるようになりました。

■法人向けの支援方法

■理事長メッセージ

「ひとりの付き添いを、みんなの寄り添いに。」

入院するお子さんに付き添うご家族は「食べられない・眠れない・目が離せない」環境の中、様々な不安を抱えています。私たちが目指すのは、子どもが入院しても、家族全員が安心し、笑顔を失わずに過ごせる社会。今回の支援型自動販売機の展開をはじめ、10種類の支援方法をお選びいただけるようになりました。より多くの企業様や団体様にご支援をいただくことで、社会課題の解決へと近づき、次の世代へと希望をつなげていきたいと願っています。

■認定NPO法人キープ・スマイリングについて

キープ・スマイリングは、入院中の子どもに付き添う家族を支える認定NPO法人です。全国の付き添い家族の物資支援を中心に、付き添い環境の改善に取り組んでいます。

団体ウェブサイト：https://momsmile.jp

