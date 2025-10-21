お祝い花販売プラットフォームSakaseru 創業10周年を迎えました

「花で想いを届ける」10年。Sakaseruは、これからもお客様とともに。

株式会社Sakaseru

お祝い花販売プラットフォーム「Sakaseru」は、2025年10月14日に創業10周年を迎えました。これまでに累計10万件を超えるお祝い花をお届けし、開店祝いなどのビジネスシーンから、ライブや舞台、周年イベントなど、さまざまなシーンを彩ってきました。

創業当初から大切にしてきたのは、“花業界に関わる全ての人を幸せに”という気持ち。

この10年間、たくさんのお客様・フラワーデザイナーの皆さまに支えられながら、全国へ笑顔と感動をお届けしてまいりました。

節目の年を迎えた今、これまでの歩みに感謝するとともに、これからも一人ひとりの想いに寄り添う花づくりを続けてまいります。

10年間の歩み

Sakaseruは、六本木の小さな花屋からスタートしました。

創業者の「ITの技術で花業界に貢献をしたい。」そんな想いではじまったSakaseruは、ファンカルチャーや公演・ライブイベントへのお花贈りをするお客様の支持を得て更なる成長を続け、理念も「花屋を幸せに」から「花業界に関わるすべての人を幸せに」へと広がっていきました。

4年間応援して下さり、ありがとうございます。 -Sakaseruができあがるまでをご紹介します-

詳細を見る(https://www.sakaseru.jp/column/14)

◆オリジナル商品を展開し、オーダーメイド以外の花贈りにも対応

Sakaseruは、もともとオーダーメイドのお祝い花専門サイトとしてスタートしました。

しかしオーダーメイドには、「サイズ感が分かりづらい」「完成イメージと実物のギャップが生まれやすい」「初めての方には注文のハードルが高い」といった課題がありました。

これらを解決し、より多くのお客様に気軽に花を贈っていただけるよう、オリジナル商品の開発に取り組みました。

法人・個人向け商品一覧 :https://www.sakaseru.jp/lp/business/ready-made-items

また、当初は法人・個人向けのオリジナル商品のみを展開していましたが、2024年からはイベント・公演用のファン向けオリジナル商品もスタート。法人・個人向けとは異なり、フラワーデザイナーの個性や、これまでのファン向け事例をいかした可愛らしく華やかなデザインが、多くのお客様からご好評をいただいています。より、気軽にお花贈りの楽しさを感じていただけるようになりました。

ファン向け商品一覧 :https://www.sakaseru.jp/fan/ready-made-items

現在では、法人・個人・ファン向け合わせて450種類以上の商品ラインナップを展開。

初めての方でも気軽に花贈りを楽しめるよう、多彩なデザインを揃えています。

これからも、お客様の気持ちに寄り添いながら商品ラインナップを広げてまいります。

◆フラワーデザイナーの参加拡大により、全国規模でのフラスタ配送を実現

現在、Sakaseruには全国各地に39名のフラワーデザイナーが所属しております。

首都圏・関西・東海を中心に、東北から九州まで幅広い地域でご利用いただけます。

全国の主要都市やイベント会場へのお届けに対応しており、ライブや舞台、周年イベントなど、さまざまなシーンでSakaseruのフラスタをお届けすることができます。

全国各地のフラワーデザイナーの皆さまに支えられ、今では多くの地域へお客様の想いを届けられるようになりました。

花業界をもっと前向きで魅力的な世界にしていくために、これからも仲間の輪を広げながら歩んでまいります。

フラワーデザイナー一覧 :https://www.sakaseru.jp/lp/business/flower-designers

◆花贈りをはじめとするファン企画に特化したクラウドファンディングサービスの立ち上げ

Sakaseruは「minsaka」というファン企画に特化したクラウドファンディングサービスも提供しています。

コロナ禍で祝い花が贈れなくなった時期に、「今は花を届けられなくても、ファンの想いを届ける方法を用意しておきたい」という想いから開発をスタート。

当初は花贈りのためのクラウドファンディングとして始まりましたが、ユーザーの皆さまの声を受け、次第に“花を届ける”だけでなく、“想いを届ける”ためのプラットフォームへと進化していきました。

ファンの想いをみんなで届けるミンサカ

詳細を見る(https://www.sakaseru.jp/mina/column/182)

現在は、お花に限らず、応援広告や動画など、より多様なかたちでファンの想いを届けられる仕組みを広げています。

どんな時代でも「想いを届けること」を軸に、Sakaseruはこれからもファンの皆さんの応援したいという想いとともに新しい価値を創り出していきます。

minsakaを通して贈られたフラワースタンド・応援広告minsakaトップページ :https://www.sakaseru.jp/mina

これまでも、これからも、“想いを届ける”ために。

Sakaseruはこれまで、お客様一人ひとりの「想いを届けたい」という気持ちに寄り添いながら、花を通じた心のつながりを大切に歩んできました。

お客様・フラワーデザイナー、そして花と想いを受け取る方々。

この10年間、たくさんの人々の想いに支えられて成長してこられたことに、心より感謝申し上げます。

私たちはこれからも、花を贈る喜びと、人と人をつなぐ温かい気持ちを広げていくために、

一つひとつのご注文に誠実に向き合い、より多くの“想いを届ける瞬間”を生み出してまいります。

Sakaseruは、これからも花に関わるすべての人とともに歩み続けます。

株式会社Sakaseruについて

「花業界に関わる全ての人を幸せにする」をビジョンに、お客さまへの新たな花の価値を提供するため、2015年10月に創業。エンタメからビジネスシーンまでITのプラットフォームを展開。

ファン向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/fan

ファン向けクラウドファンディングサービス : https://www.sakaseru.jp/mina

ビジネス向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/lp/business/

コーポレートサイト：https://www.sakaseru.jp/corporate

公式X：https://twitter.com/sakaseru_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakaseru.jp/