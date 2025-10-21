【導入事例】株式会社ムダカラ、社会福祉法人木犀会様のEM CLOUD導入事例を公開しました

株式会社ムダカラ

エネルギーマネジメントシステム"EM CLOUD"を提供する株式会社ムダカラ（本社：東京都港区、代表取締役：田崎太郎、以下、当社）は、社会福祉法人木犀会が運営する特別養護老人ホーム千の杜（茨城県笠間市、以下、木犀会）に提供したEM CLOUDの導入事例インタビューを公開しました。木屑会様は2025年にEM CLOUDを導入しました。職員や入居者様に負担をかけることなく効果的な省エネ対策を実現した取り組みについて、同施設の施設長である木内様にお話をうかがいました。

導入事例インタビューの詳細はこちら

→https://emcloud.enetoku-navi.com/consulting/kikuzukai/

導入前の課題・悩み

多くの介護施設では手作業による節電が行われていますが、私はそうした対策には疑問を感じていました。なぜなら、職員が節電のために介護業務から離れることで、入居者様との関わりがおろそかになってしまうからです。

（記事より一部抜粋）

導入経緯と決め手

直接お会いしてお話をうかがった際、印象的だったのは職員の負担が増えないという点です。さらに、初期費用をかけずに省エネ対策ができるため、リスクを抑えた投資判断ができました。

（記事より一部抜粋）

導入後の効果

数値面での成果として、年間約32,000kWhが削減される見込みで、期待していた通りの結果が得られています。また、デマンド値についても改善を実現できました。

（記事より一部抜粋）

EM CLOUDについて

サービスサイト :https://emcloud.enetoku-navi.com/

EM CLOUDは、高圧電力利用施設の電力使用状況をリアルタイムで見える化。 業務用空調を自動制御し、施設全体の消費電力を最適化するエネルギーマネジメントシステムです。

電力使用状況の見える化、空調制御によるコスト削減、専属スタッフによる継続サポートという特徴があります。

導入施設数は120以上。物流倉庫や福祉施設、大学など、幅広い業種の企業様にご利用いただいています。

社会福祉法人木犀会について

＜法人概要＞

法人名：社会福祉法人木犀会

所在地：茨城県笠間市鯉淵6266-185

設立 ：1996年2月

事業内容：高齢者向け介護サービス

コーポレートサイト：https://www.mokusei-grp.jp/

株式会社ムダカラについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社ムダカラ

所在地：東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル7階

設立 ：2012年4月

代表者：代表取締役 田崎 太郎

事業内容：エネルギーマネジメント事業、節電・節水コンサルティング

コーポレートサイト：https://mudakara.co.jp/